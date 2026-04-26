مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيّرة جنوب لبنان وإصابة 6 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي عيدان فوكس (19 عامًا) من مدينة بيتح تكفا، خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، إثر استهداف قوة عسكرية بطائرة مسيّرة مفخخة تابعة لـحزب الله في بلدة الطيبة.

ووفق البيان، أصيب ستة جنود آخرين في الهجوم، ثلاثة منهم بحالة خطيرة. وينتمي فوكس إلى الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى 16 منذ بدء عملية "زئير الأسد"، بحسب المعطيات الرسمية.

خسائر إضافية في العمليات

وفي حادث منفصل، أعلن الجيش مقتل جندي احتياط يُدعى ليدور بورات (31 عامًا) من أشدود، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر حزب الله واستهدفت آلية هندسية عسكرية، ما أدى أيضًا إلى إصابة تسعة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

كما أُعلن قبل نحو أسبوع عن مقتل جندي احتياط آخر، باراك كالفون (48 عامًا) من بلدة متسبيه عدي، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار.