تشكيل فريق تحقيق خاص لدراسة ملابسات حادث احتراق نحو 120 مركبة قرب الحدود الأردنية

احترقت نحو 120 مركبة، اليوم الجمعة، قرب معبر نهر الأردن. وتم تشكيل فريق تحقيق خاص لدراسة ملابسات الحريق. فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في منطقة مفتوحة قرب الحدود الأردنية، بالقرب من بيت شان، وأفادوا بتضرر العديد من المركبات نتيجة الحريق. وشُكِّل فريق تحقيق خاص لدراسة ملابسات الحادث.