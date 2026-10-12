علي البخيتي: الحوثيون يهددون أمن الخليج وأصبحوا مثل القاعدة وداعش

شهدت الأزمة اليمنية وتداعياتها الإقليمية تحولاً جذرياً يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة، وسط تصاعد الهجمات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية والعمق الإقليمي، وتحذيرات سياسية من أن غياب الحسم العسكري أسهم في تراكم سلاح الجماعة وتحولها إلى تهديد للأمن والاقتصاد العالمي.

استهداف مطار الرياض: نقطة تحول واقتطاع لأخر قنوات الحوار

وفي تصريحات خاصة لقناة i24NEWS، اعتبر الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي أن استهداف مطار الملك خالد في الرياض يمثل حادثة مفصلية تشبه في تأثيرها استهداف برجي التجارة العالمية، مؤكداً أنه وضع حداً لأي إمكانية للحوار المباشر أو غير المباشر مع جماعة الحوثي.

وأشار البخيتي إلى أن السعودية تتصرف بحكمة وسعادة بالحسابات السياسية والدولية، مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي الأمريكي والملفات الإقليمية، خلافاً لمنطق الميليشيات.

استبعاد خيار السلام والدعوة إلى الحسم العسكري

وأكد البخيتي أنه لم يعد هناك مجال للحلول السياسية أو خيارات السلام مع الجماعة، واصفاً إياها بأنها باتت تشبه تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش". وأوضح أن مهادنة المجتمع الدولي ومحاولات التهدئة أتاحت للحوثيين فرصة تراكم السلاح والتمدد، بدءاً من استهداف الداخل اليمني، ثم السعودية، وصولاً إلى تهديد الملاحة البحرية الدولية وإسرائيل.

ولفت إلى أن عرقلة التحالف العربي وقوات اليمن عن تحرير ميناء الحديدة عام 2018 بضغوط غربية، قد أثبتت الأيام خطأها بعدما اتضحت أبعاد الخطر للجميع.

خسائر عالمية وطريق مهددة للملاحة

وشدد التقرير على أن خطر الحوثيين لم يعد مسألة محلية يمنية، بل أضحى تحدياً إقليمياً ودولياً يطال:

الأمن الخليجي: استهداف المنشآت والمطارات في المنطقة.

الاقتصاد المصري: تسبب اضطراب الملاحة في قناة السويس بخسائر تجاوزت 13 مليار دولار.

التجارة العالمية وشبكات الإمداد: تعطيل سلاسل التوريد وشحنات النفط المتجهة لكبريات القوى الاقتصادية كالصين.

ورجح البخيتي أن تشهد المرحلة التي تعقب الانتخابات الأمريكية حسماً وقرارات حازمة لا تقتصر على التعاطي مع الحوثيين فقط، بل تمتد لتطال إيران مباشرة.

صراع النموذجين: "الرفاه والتنمية" في مواجهة "الخراب وتصدير الثورة"

واختتم الكاتب السياسي اليمني تحليله بالإشارة إلى أن ما يحدث ليس مجرد صراع يمني - سعودي، بل هو استهداف إيراني موجه عبر أذرعها.