واشنطن ترصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على قراصنة مرتبطين بإيران

أعلن قراصنة مرتبطون بإيران، اليوم الجمعة، عن اختراقهم البريد الإلكتروني الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، ونشرهم صورًا له ووثائق أخرى على الإنترنت.ونشرت مجموعة"حنظلة" للقرصنة، على موقعها الإلكتروني، سيرة ذاتية مزعومة لباتيل وصورًا شخصية له، مصحوبة ببيان جاء فيه: "هذه مجرد البداية". وأضاف البيان أن "باتيل سيجد اسمه الآن ضمن قائمة ضحايا الاختراق الناجح".

وتابع البيان: "إذا كان من السهل اختراق مديركم، فماذا تتوقعون من موظفيكم ذوي الرتب الأدنى؟". تتضمن سلسلة صور باتيل التي نشرتها مجموعة القرصنة صوراً له وهو يشم ويدخن السيجار، ويركب سيارة مكشوفة عتيقة، ويصنع وجهاً أثناء التقاط صورة لنفسه في المرآة مع زجاجة كبيرة من الروم.

وتبع ذلك منشور على حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يُعلن فيه عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن جهات إيرانية خبيثة في مجال الأمن السيبراني، مثل بارسيان أفزار ريان بورنا، أو هاندالا، أو أي جماعات أو أفراد مرتبطين بها.