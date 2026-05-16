هل اخترق قراصنة إيرانيون محطات وقود أميركية؟

تعرضت أجهزة قياس كميات الوقود في محطات بنزين بالولايات المتحدة، لسلسلة من الاختراقات الإلكترونية خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن مصادر مطلعة. وأفادت المصادر بأن القراصنة استغلوا أنظمة قياس مستوى الوقود الأوتوماتيكية (ATG) المتصلة بالإنترنت وغير المحمية بكلمات مرور، ما سمح لهم في بعض الحالات بالتلاعب بقراءات شاشة العرض على الخزانات.

ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الاختراقات الإلكترونية قد تسببت في أي أضرار مادية، إلا أنها أثارت مخاوف أمنية، لأن الوصول إلى نظام قياس مستوى الوقود قد يُمكّن المخترق، نظرياً، من إحداث تسرب للوقود دون اكتشافه، وفقاً لخبراء من القطاع الخاص ومسؤولين. فيما يشتبه مسؤولون أميركيون في وقوف قراصنة مرتبطين بإيران وراء هذه الهجمات.

وأشارت المصادر المطلعة على التحقيقات، إلى أن تاريخ إيران في استهداف أنظمة خزانات الوقود هو أحد الأسباب التي تجعلها المشتبه به الرئيسي، لكنها حذرت من أن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد المسؤول بشكل قاطع، بسبب نقص الأدلة الجنائية التي تركها المخترقون.