نفى مصدر رسمي قطري التقارير التي تحدثت عن قيام الدوحة بإدارة قناة خلفية بديلة للمحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، موضحاً أن الدولة الخليجية تلعب دوراً "داعمًا فقط" للوساطة الجارية بقيادة باكستان.

قال مصدر قطري في حديث لقناة i24NEWS إن الدوحة، إلى جانب شركاء إقليميين آخرين، ركزت جهودها الدبلوماسية على تعزيز الإطار الأساسي للوساطة الذي تقوده باكستان، والذي دأب على الدفع باتجاه التهدئة الفورية في المنطقة.

يعارض البيان بشكل مباشر التكهنات التي تقول إن قطر كانت تؤسس مساراً مستقلاً لواشنطن وطهران.

يأتي هذا التوضيح في أعقاب تصاعد التوتر ووجود تقارير عن "انعدام الثقة" بين إسلام آباد وطهران.

أعرب المسؤولون الباكستانيون عن إحباطهم من تواصل إيران مع عدة قنوات إقليمية، معتبرين أن قرار طهران إشراك عواصم متعددة بدلاً من التعامل حصرياً مع إسلام آباد قد زاد الأمور تعقيداً وأربك المبادرة الدبلوماسية الرئيسية.