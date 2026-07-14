أفادت شبكة "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى الخميس الماضي، أن على إسرائيل البدء بإعادة انتشار قواتها خارج الأراضي السورية، وحثّه على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.

وبحسب مصدر أمريكي، أكد ترامب لنتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل سوريا يساهم في زيادة التوتر وقد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة، مضيفًا: "إنهم لا يريدونكم هناك، وعليكم إعادة نشر قواتكم."

وأشار المصدر إلى أن ترامب عبّر عن الموقف ذاته فيما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، داعيًا إلى خفض التوتر وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية.