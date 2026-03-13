دونالد ترامب يحتفل بتصفية القادة الإيرانيين: "يا له من شرف"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، أن "القضاء على القادة الإيرانيين شرفٌ عظيم"، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وكتب "لقد قتلوا الأبرياء في جميع أنحاء العالم على مدى 47 عامًا، والآن أنا، الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، أقتلهم. يا له من شرف!".

كما أكد الرئيس الأمريكي تفوق القوات الأمريكية عسكريًا بشكل كامل، قائلاً: "لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة متوفرة، والوقت الكافي"، مضيفًا: "شاهدوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المجانين اليوم". وقد نُشرت هذه التصريحات قبيل انفجارات جديدة هزت العاصمة الإيرانية طهران، ضمن هجمات استهدفت البنية التحتية العسكرية للنظام.

وتابع"القدرات العسكرية الإيرانية قد دُمرت إلى حد كبير"، وأضاف "لم يعد هناك وجود للبحرية الإيرانية، ولا للقوات الجوية، وصواريخها وطائراتها المسيرة تُدمر"، متفاخرًا بأن العديد من القادة الإيرانيين "قد مُحيوا من على وجه الأرض". ردّت طهران سريعًا على هذه التصريحات. فقد اتهم مسؤول الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، دونالد ترامب بالتقليل من شأن عزيمة الشعب الإيراني.

وقال للتلفزيون الرسمي: "مشكلة ترامب أنه لا يدرك أن الشعب الإيراني أمة شجاعة وقوية وعازمة". وأضاف: "كلما زاد ضغطه، ازدادت عزيمة الشعب". تُجسّد هذه التصريحات تصاعد الحرب الكلامية والعمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الغارات الجوية وبقاء التوترات الإقليمية على أشدّها.