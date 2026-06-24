تقرير: إيران استعانت بعلماء نفس لتحليل أساليب ترامب التفاوضية وفهم تهديداته الإلكترونية

يكشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين إيرانيين استشاروا علماء نفس لفك شفرة أسلوب التفاوض غير المتوقع على الإطلاق للرئيس ترامب في سويسرا بعد تهديداته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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يجتمع أعضاء وفود البعثات في ردهة الفندق في اليوم الأول من اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك على بحيرة لوسيرن، بالقرب من ستانسشتاد، سويسرا، يوم الأحد، 21 يونيو 2026.
يجتمع أعضاء وفود البعثات في ردهة الفندق في اليوم الأول من اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك على بحيرة لوسيرن، بالقرب من ستانسشتاد، سويسرا، يوم الأحد، 21 يونيو 2026.Nathan Howard/Pool Photo via AP

أصبح المسؤولون الإيرانيون مرتبكين للغاية من سلوك الرئيس الأمريكي ترامب غير المتوقع خلال المحادثات النووية في سويسرا لدرجة أنهم استشاروا علماء نفس لمساعدتهم على تفسير تصرفاته، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.

وقعت الحادثة خلال مفاوضات مباشرة بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.

بدأ التوتر عندما نشر ترامب تهديدات عدوانية ضد إيران على منصته Truth Social بينما كانت المفاوضات جارية بنشاط.

قاليباف، الذي ترك هاتفه المحمول خارج غرفة الاجتماعات، لم يكن على علم بالمنشورات حتى أبلغه مساعدوه بذلك. وقد واجه على الفور فانس، مجادلًا بأن التهديدات العلنية تنتهك الاتفاق الأخير الذي وقعته الدولتان في فرساي لتجنب العداء المتبادل.

"مذكرة التفاهم تقول إن واشنطن استسلمت وأن ايران من تهيمن على المنطقة وسيعترف بالمجموعات المسلحة"
"مذكرة التفاهم تقول إن واشنطن استسلمت وأن ايران من تهيمن على المنطقة وسيعترف بالمجموعات المسلحة"

قال قاليباف لاحقًا على التلفزيون الإيراني الرسمي: "افهموا أننا لا نتفاوض أبدًا تحت التهديدات أو الضغط"، مشيرًا إلى أن إيران رفضت طلبًا أمريكيًا لاحقًا لاستئناف الحوار المباشر.

ذكر مسؤول أمريكي لاحقاً أن تعليقات ترامب كانت تهدف إلى توضيح العواقب فقط في حال انتهكت إيران اتفاقًا مستقبليًا، وليس كتهديد فعلي للمحادثات الجارية حالياً.

أثارت التصريحات العلنية المفاجئة حالة من الارتباك الشديد داخل الوفد الإيراني، الذي واجه صعوبة في تحديد ما إذا كانت منشورات ترامب تعكس السياسة الأمريكية الرسمية أم أنها مجرد تكتيك تفاوضي عالي الضغط.

لفك شفرة استراتيجيته، أفادت تقارير أن المسؤولين الإيرانيين درسوا كتاب ترامب لعام 1987 "فن الصفقة". ووفقًا للوسطاء الدوليين، فقد استعان الفريق أيضًا بعلماء نفس لتحليل سلوك ترامب وتوقّع ردود أفعاله—رغم أن بعض المشاركين في المحادثات قد شككوا في صحة هذا الادعاء.

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