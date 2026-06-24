أصبح المسؤولون الإيرانيون مرتبكين للغاية من سلوك الرئيس الأمريكي ترامب غير المتوقع خلال المحادثات النووية في سويسرا لدرجة أنهم استشاروا علماء نفس لمساعدتهم على تفسير تصرفاته، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.

وقعت الحادثة خلال مفاوضات مباشرة بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.

بدأ التوتر عندما نشر ترامب تهديدات عدوانية ضد إيران على منصته Truth Social بينما كانت المفاوضات جارية بنشاط.

قاليباف، الذي ترك هاتفه المحمول خارج غرفة الاجتماعات، لم يكن على علم بالمنشورات حتى أبلغه مساعدوه بذلك. وقد واجه على الفور فانس، مجادلًا بأن التهديدات العلنية تنتهك الاتفاق الأخير الذي وقعته الدولتان في فرساي لتجنب العداء المتبادل.

قال قاليباف لاحقًا على التلفزيون الإيراني الرسمي: "افهموا أننا لا نتفاوض أبدًا تحت التهديدات أو الضغط"، مشيرًا إلى أن إيران رفضت طلبًا أمريكيًا لاحقًا لاستئناف الحوار المباشر.

ذكر مسؤول أمريكي لاحقاً أن تعليقات ترامب كانت تهدف إلى توضيح العواقب فقط في حال انتهكت إيران اتفاقًا مستقبليًا، وليس كتهديد فعلي للمحادثات الجارية حالياً.

أثارت التصريحات العلنية المفاجئة حالة من الارتباك الشديد داخل الوفد الإيراني، الذي واجه صعوبة في تحديد ما إذا كانت منشورات ترامب تعكس السياسة الأمريكية الرسمية أم أنها مجرد تكتيك تفاوضي عالي الضغط.

لفك شفرة استراتيجيته، أفادت تقارير أن المسؤولين الإيرانيين درسوا كتاب ترامب لعام 1987 "فن الصفقة". ووفقًا للوسطاء الدوليين، فقد استعان الفريق أيضًا بعلماء نفس لتحليل سلوك ترامب وتوقّع ردود أفعاله—رغم أن بعض المشاركين في المحادثات قد شككوا في صحة هذا الادعاء.