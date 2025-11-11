محاولتان لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته التاريخية إلى واشنطن

كشفت مصادر سورية رفيعة لوكالة "رويترز" أن أجهزة الأمن السورية أحبطت محاولتين منفصلتين لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال الأشهر الماضية، نفّذهما عناصر من تنظيم "داعش".

وقالت المصادر إن إحدى المحاولتين كانت تستهدف الشرع خلال فعالية رسمية أُعلنت مسبقًا مشاركته فيها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباطها في اللحظات الأخيرة.

تأتي هذه التطورات عشية الزيارة التاريخية للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة على الإطلاق لرئيس سوري إلى واشنطن، ضمن مساعيه للانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

يُذكر أن الشرع تولى السلطة في ديسمبر الماضي، بعد أن أطاح بحكم بشار الأسد إثر صراع داخلي طويل بين فصائل المعارضة، ويسعى اليوم إلى تقديم نفسه كزعيم معتدل يقود سوريا نحو الاستقرار والانفتاح على الغرب والدول العربية.

وترى مصادر دبلوماسية أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي يمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في سياساتها الخارجية، من محور روسيا وإيران إلى التقارب مع واشنطن والعواصم العربية.

ولا يزال خطر "داعش" حاضرًا في البلاد، إذ يحاول التنظيم إعادة بناء نفسه منذ سقوط نظام الأسد. وفي يونيو الماضي، قُتل 25 شخصًا في تفجير انتحاري داخل كنيسة بدمشق، نسبت مسؤوليته الحكومة السورية إلى التنظيم.

وفي نهاية الأسبوع، أطلقت وزارة الداخلية السورية حملة أمنية واسعة ضد خلايا التنظيم داخل البلاد، أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 مشتبهًا. وأكد مسؤول أمني أن "العملية أثبتت اختراق المخابرات السورية لصفوف التنظيم".

الشرع، الذي قاد المعارك ضد داعش لأكثر من عقد، كان زعيمًا لتنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا) قبل أن يفك ارتباطه بـ"القاعدة" عام 2016. وتشير تقارير إلى أن التنسيق بين حكومته والجيش الأمريكي جارٍ منذ عدة أشهر.

وتُعتبر خطوة الانضمام إلى التحالف مؤشرًا على بناء الثقة بين دمشق وواشنطن، وسط توقعات بأن تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا قبل نهاية العام.