بحث عن عمل – وبدأ يتجسس لصالح إيران:اتهام شاب من إيلات بالعمل لصالح إيران

قدمت النيابة العامة اليوم (الإثنين) إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد علي جابر، من سكان إيلات ويبلغ من العمر 23 عامًا، بتهمة إقامة علاقة مع جهة كانت تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهام لصالحها مقابل الحصول على أجر.

وفقًا للائحة الاتهام، تواصل جبر مع عميل أجنبي عبر تطبيق تلغرام بعد أن بحث عن عمل، وبدأ بتنفيذ مهام مختلفة لصالحه مقابل أجر تم تحويله عبر منصات رقمية مختلفة.

في نتائج التحقيق الذي أُجري من قبل الشاباك ووحدة التحقيقات الخاصة في شرطة القدس، تبيّن من بين أمور أخرى أن جابر صوّر مناطق مختلفة في منطقة إيلات، من بينها دوّار، وصور من داخل قاعدة سلاح الجو في عوفدا التي كان يعمل فيها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو للطريق من القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منه تصوير بنى تحتية حساسة، بما في ذلك مواقع أمنية ومنازل سكنية، مع تلقي تعليمات تنفيذية مفصّلة تهدف إلى تمويه نشاطه.

في مقابل تنفيذ المهام، حصل جابر على مبالغ مالية لا تتعدى مئات الدولارات فقط، وتم تحويلها إليه عبر PayPal ومحافظ رقمية. كما يتبين أنه في مرحلة معينة اشتبه جابر بأن الجهة التي يتعامل معها تعمل لصالح إيران، لكنه بالرغم من ذلك واصل العلاقة مع العميل ونفذ مهام إضافية مقابل المال.

تنسب لائحة الاتهام لجابر مخالفات الاتصال مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو من شأنها أن تعود عليه بالفائدة. وطلبت النيابة من المحكمة أن تأمر باستمرار توقيف جابر حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.