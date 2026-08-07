الولايات المتحدة: تيد كروز يتهم عبد الرحمن السيد بعلاقات مع الإخوان المسلمين

اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز، عبد الرحمن السيد، الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان، بإقامة علاقات غير مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك خلال جلسة استماع للجنة فرعية قضائية في مجلس الشيوخ خُصصت لشبكات التنظيم في الولايات المتحدة.

قال تيد كروز: "حتى يوم أمس، فاز عبد الرحمن السيد، صهر أحد الأعضاء البارزين في العديد من المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ في ميشيغان". وبحسب قوله، فإن الصعود السياسي لهذا المرشح يندرج ضمن شبكة مؤسساتية أقدم.

أشار كايل شيدلر، المحلل في مركز السياسة الأمنية والشاهد في جلسة الاستماع، تحديدًا إلى زوج والدة عبد السيد، الدكتور طيب جوكاكو. وكان الدكتور جوكاكو قد ترأس سابقًا فرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، وهو حاليًا عضو في مجلس إدارته. كما شارك في اللجنة التأسيسية للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA).

في عام 2007، صنف مدعون فدراليون مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ"متآمر غير متهم" في قضية مؤسسة الأرض المقدسة، التي أُدين عدد من مسؤوليها بتمويل حركة حماس. ومع ذلك، لم تُوجه أبداً أي تهمة إلى هذه المنظمة، التي تقدم نفسها كأكبر جمعية أمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، في هذه القضية.

قاطع الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة الفرعية الجلسة، معتبرين أنها تستهدف المسلمين الأمريكيين بشكل غير عادل.

اندلع الجدل في اليوم التالي لفوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ميشيغان. خلال حملته، جعل من معارضته للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل أحد محاوره الرئيسية، متهماً إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة ومطالباً بإنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة.

هاجم دونالد ترامب المرشح بشدة يوم الأربعاء أيضًا، واصفًا إياه بـ"رجل الكراهية" ومتَّهِمًا إياه بالعداء لإسرائيل واليهود. وتوقّع الرئيس الأمريكي فوز الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر.