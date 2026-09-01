الخارجية الإيرانية: "الاتحاد الأوروبي قلّص دوره لمنفذ لتعليمات الولايات المتحدة"؛ تقارير عن هجوم في شرق مدينة غزة
صحيفة "مشرق" الإيرانية: "الحرب الوهمية لترامب أصبحت سببًا للسخرية في جميع أنحاء العالم" • تقرير: وزير الجيش الأمريكي استقال بعد شهور من التوتر مع وزير الحرب بيت هيغست.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هاجم اليوم (الثلاثاء) الاتحاد الأوروبي قائلاً: "الاتحاد الأوروبي حصر دوره في تنفيذ تعليمات الولايات المتحدة. على أوروبا أن تختار بين أن تكون لاعباً مستقلاً أو أن تعتاد أن تكون صدى لسياسات الآخرين". وفي غضون ذلك، وردت تقارير من غزة عن هجوم في حي التفاح بشرق مدينة غزة.
بث مباشر:
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي يرد على كتابات الكراهية في مسجد أُحرق قرب نابلس
ردّ السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على كتابات مسيئة رُشّت على جدران مسجد أُضرمت فيه النيران قرب نابلس، وندد بمحاولة ربط هذه الأعمال بالمجتمع الإسرائيلي أو اليهودي عمومًا.
وقال هاكابي إن من «المحزن حقًا أن يفتخر شخص بكونه إرهابيًا»، مضيفًا أن مجموعة صغيرة من الأشخاص تضر بسمعة الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين يعيشون، بحسب تعبيره، وفق القانون المدني والتعاليم الدينية.
وشدد السفير الأميركي على أن هذه المجموعة «لا تمثل الشعب اليهودي ولا بقية إسرائيل»، في إشارة إلى رفضه تحميل المجتمع الإسرائيلي أو اليهودي مسؤولية أعمال العنف والتخريب.
وردت أنباء من غزة عن محاولة اختطاف أحد عناصر حماس: شوهدت قوة، يُعتقد أنها وصلت على متن سيارات ودراجات نارية، بالقرب من المستشفى الأمريكي. وبحسب شهادات أولية من الميدان، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في المنطقة بعد أن تعرضت قوة من الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل، تستخدم دراجات نارية، لكمين أثناء محاولتها دخول مجمع الكافيتريا بالقرب من مساكن موظفي الأمم المتحدة، تحت غطاء جوي إسرائيلي. وتشير التقارير إلى وجود ما بين 8 و10 قتلى في الموقع.
ووفقًا للتقارير، عملت القوة تحت غطاء جوي كثيف. بالإضافة إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن الشارع الموازي للمستشفى من جهته الشمالية لا يزال يضم جرحى وجثثًا لم يتم إجلاؤها بعد.
نائب الرئيس الأمريكي فانس: "إن القيادة الإيرانية مجنونة حقاً. إنهم على استعداد لفعل أي شيء، ولا أعتقد أن هناك قدراً كبيراً من الحكمة الاستراتيجية وراء ذلك، لتحقيق الحد الأدنى الممكن من تدفق النفط والغاز."
تقرير إيراني: يقول الرئيس الإيراني فزهاكيان إنه بمجرد أن تعود الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الصادرة في يونيو، فإن إيران سترد على الفور وستفي بالتزاماتها أيضاً.
تالي غوتليب في مقابلة: "طعنني نتنياهو في ظهري"
https://x.com/i/web/status/2094684323446182012
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موقع "إيران إنترناشونال" التابع للمعارضة الإيرانية: رحمن مقدم، قائد الوحدة 4000 في الحرس الثوري، الذي زُعم أنه قُتل على يد إسرائيل في بداية الحرب في مارس/آذار، لا يزال على قيد الحياة ويواصل قيادة الوحدة التابعة لجهاز الاستخبارات والعمليات الخارجية في الحرس الثوري. ووفقًا للموقع، يقود مقدم التخطيط لعملية واسعة النطاق، يسعى الحرس الثوري من خلالها إلى تجنيد عناصر شيعة في تايلاند وإندونيسيا، بهدف إلحاق الضرر بالممرات الملاحية الدولية في الشرق، بما في ذلك مضيق ملقا ومناطق أخرى.
تقارير من سوريا: وقعت اشتباكات ليلية بين قوات النظام السوري وقوات الدروز في السويداء.
تقارير فلسطينية: مستوطنون يحرقون مسجداً في قرية بازارية قرب نابلس
في رسالةٍ وُجّهت أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أفاد رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، غلام حسين دارازي، بأن الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين الإيرانيين، فضلاً عن أضرارٍ لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وأضاف دارازي أن القوات المسلحة الإيرانية شنت بعد ذلك "هجماتٍ دفاعية ومتناسبة" على القواعد الأمريكية في الأردن، والتي تزعم طهران أنها استُخدمت في عملياتٍ ضد إيران.
إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بتورطهم في حوادث حرق متعمد واعتداء في جنوب تلال الخليل
صحيفة المشرق الإيرانية: "حرب ترامب الوهمية أصبحت مثار سخرية في جميع أنحاء العالم"