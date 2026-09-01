السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي يرد على كتابات الكراهية في مسجد أُحرق قرب نابلس

ردّ السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على كتابات مسيئة رُشّت على جدران مسجد أُضرمت فيه النيران قرب نابلس، وندد بمحاولة ربط هذه الأعمال بالمجتمع الإسرائيلي أو اليهودي عمومًا.

وقال هاكابي إن من «المحزن حقًا أن يفتخر شخص بكونه إرهابيًا»، مضيفًا أن مجموعة صغيرة من الأشخاص تضر بسمعة الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين يعيشون، بحسب تعبيره، وفق القانون المدني والتعاليم الدينية.

وشدد السفير الأميركي على أن هذه المجموعة «لا تمثل الشعب اليهودي ولا بقية إسرائيل»، في إشارة إلى رفضه تحميل المجتمع الإسرائيلي أو اليهودي مسؤولية أعمال العنف والتخريب.