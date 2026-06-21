المحادثات الرسمية بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستبدأ اليوم (الأحد) في الساعة الثانية والنصف ظهرًا. قبل هذه المحادثات، من المتوقع عقد لقاءات منفصلة بين الأطراف المختلفة.

مصدر مطلع على التفاصيل قال لقناة i24NEWS إن "أحد المطالب الأولى للأمريكيين في قضية الملف النووي هو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية في إيران من أجل فحص صورة الوضع المحدثة".

بالتزامن، أفادت شبكة CNN بأن الاجتماع الأول المخطط للأطراف هو اجتماع طارئ بشأن لبنان. كما أفيد أن إيران أصرت مرارًا وتكرارًا على أنها لن تواصل المحادثات مع الأميركيين إذا واصلت إسرائيل مهاجمة لبنان. وأكد مصدر إيراني: "هذه هي القضية رقم واحد من حيث الأهمية بالنسبة للوفد" و"طهران لا تدرس المرحلة التالية من المفاوضات حتى يتم معالجة مسألة لبنان".

قضية أخرى قد تثار في المحادثات بين الجانبين هي السيطرة على مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت إيران خلال نهاية الأسبوع عن إغلاقه – بعد وقت قصير من إعادة فتحه أمام الحركة. الجيش الأمريكي نفى الادعاءات الإيرانية بأن طهران هي التي تسيطر على الممر، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هدد بفرض رسوم مرور أمريكية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

قضية أخرى قد تثار في المرحلة القادمة من المحادثات، في حال وصلت المفاوضات فعلًا إلى مراحل متقدمة، هي برنامج إيران النووي. نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، قال قبل مغادرته إلى سويسرا إنه يأمل في تحقيق إنجازات في هذه القضية.

أفادت التقارير أيضاً أنه في المرحلة الأولية من الاتفاق، وافقت طهران على "ألا تشتري أو تطور أسلحة نووية". ومع ذلك، اتفق الطرفان في الوقت الحالي على تأجيل اتخاذ قرار بشأن مصير اليورانيوم المخصب الإيراني إلى حين بدء مفاوضات الستين يوماً حول الاتفاق النهائي. وتعتبر هذه القضية واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات.