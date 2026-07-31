أول تعليق من السيسي على هجوم ميناء دمياط.. تحذير من تصعيد خطير في المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لكشف ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر، بعد تعرضهما لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، مشددًا على أن التصعيد الحالي في المنطقة يتطلب تحركًا دوليًا لاحتوائه ومنع اتساع رقعة التوتر.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحث خلاله الجانبان تداعيات الحادث، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن سانشيز أعرب خلال الاتصال عن إدانة إسبانيا للحادث، مؤكدًا تضامن بلاده مع مصر، فيما استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط جاء نتيجة استهداف بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن أي جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكدت القاهرة أن الأجهزة المعنية تواصل جمع المعلومات والتحقيق في تفاصيل الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت الحيوية والمصالح المصرية والحفاظ على الأمن القومي.

من جهتها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اندلاع حريق في سفينة تغييز وأخرى للتخزين داخل ميناء دمياط، موضحة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وفق البيانات الرسمية، فيما تستمر عمليات تقييم الأضرار واستكمال التحقيقات لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من امتداد المواجهات إلى البنى التحتية الحيوية وطرق التجارة والطاقة في المنطقة.