تحقق الولايات المتحدة في تورط إيران المحتمل في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وفق ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال» ليل الاثنين الثلاثاء.

وفقًا لتقديرات مسؤولين أمريكيين، تعرّضت حتى الآن نحو 50 سفينة تحمل النفط والغاز المسال والمواد الكيميائية وغيرها من المواد المتفجرة للهجوم. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات في واشنطن إلى أن طهران توسّع حملتها لتشمل عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية ضد أمريكيين بعيدًا عن الشرق الأوسط، وأن روسيا أيضًا يُشتبه في احتمال تورطها في الهجمات.

إلى جانب الاختراقات الرقمية، تلقت بعض السفن تهديدات بوجود قنابل وتحذيرات. وأُرسلت فرق الدفاع السيبراني التابعة لخفر السواحل الأمريكي لمساعدة أربع سفن اقتربت من السواحل الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تعرضت سفن أخرى لهجمات بالقرب من أوروبا وآسيا.

في بعض الحالات، تلقت أطقم السفن رسائل تهديد بالفارسية تطالبها بالامتناع عن تحميل منتجات أمريكية، وعلى متن إحدى الناقلات التي كانت تنقل الغاز الطبيعي من لويزيانا إلى البحر المتوسط، تلقى ضباط على هواتفهم المحمولة رسائل جاء فيها: «السفن الخائنة ستُحرق في الجحيم»، و«لا وقف لإطلاق النار»، و«سنطاردكم في جميع أنحاء العالم».

وفقًا للخبراء، تعاني السفن المبحرة حاليًا من مستوى حماية سيبرانية أقل من ذلك المتوافر في مكتب عادي، وقد أصبحت أهدافًا متعمدة، إذ يستغل المهاجمون ثغرة أمنية في أجهزة التوجيه الشائعة في القطاع البحري، وهي ثغرة سبق أن حذّر منها خفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر الماضي.

على الرغم من أن سيناريو الاستيلاء عن بُعد على سفينة وتفجيرها في الميناء يُعدّ غير مرجّح بسبب وجود أنظمة احتياطية يدوية، فإن الهجمات السيبرانية قادرة على تعطيل الأنظمة الحيوية مؤقتًا، وتأخير الرحلات البحرية، والتسبب في اضطرابات بملايين الدولارات في سلسلة التوريد العالمية.