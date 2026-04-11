أعلنت السلطات السورية في بيان، اليوم السبت، عن إحباطها مخططًا لاستهداف شخصية دينية في دمشق، واعتقالها خمسة أشخاص. ووفقًا لوزارة الداخلية، يُعتقد أن الخلية مرتبطة بحزب الله.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنها كانت تراقب امرأة يُشتبه في محاولتها زرع عبوة ناسفة أمام منزل شخصية دينية، يقع بالقرب من كنيسة في حي باب توما بالمدينة القديمة بدمشق. وتدخلت قوات الأمن قبل الانفجار، وعطلت العبوة.

وقد اعتُقل جميع أعضاء الخلية في الموقع. وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات السورية إلى وجود صلات بحزب الله، فضلًا عن تلقي المشتبه بهم تدريبًا عسكريًا متخصصًا في الخارج.

ولم تؤكد دمشق رسميًا هوية الهدف. إلا أن هيئة البث الإسرائيلية "كان" تزعم أن الرجل المعني هو الحاخام مايكل خوري. يأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وتكثيف الإجراءات الأمنية في عدد من عواصم الشرق الأوسط.