نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم السبت، عن مسؤولين قولهم إن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكويتش حذر البنتاغون سراً من عدم توفر قوات بحرية كافية لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية".

وقال مسؤول في البنتاجون إن "تحذير الجنرال الأميركي يتسق مع تحذيرات قادة كبار من مخاطر الحرب في ظل محدودية الموارد والأسلحة". وأوضحت "واشنطن بوست" أن "المدمرات الأميركية في شرق البحر المتوسط تستخدم منذ فترة في الدفاع عن إسرائيل إذ تتمتع بأنظمة رادار قوية وصواريخ، ونجحت في تدمير صواريخ أطلقتها إيران والحوثيون على إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن "القائد الأميركي بعث رسالة إلى قادة في وزارة الحرب الأميركية يؤكد فيها أنه إذا لم يحصل على مدمرة أخرى فسيتعين عليه الدفاع عن وطنه الولايات المتحدة وليس حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية".