من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) غداً الأحد. وذكر مصدران في "مجلس السلام" لقناة i24NEWS أنه من المتوقع المصادقة على خطوات تهدف إلى المضي قدماً في خطة الرئيس ترامب المتعلقة بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

غير أن توقيت هذه الخطوة يبدو حساساً من الناحية السياسية؛ إذ أعرب وزير بارز في الحكومة لقناة i24NEWS عن شكوكه في أن يقدم نتنياهو على خطوة كهذه -التي تحظى بمعارضة شعبية- في ظل أسبوع حاسم قد يشهد تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت، أو تقدماً في الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتشمل هذه التدابير تحضيرات لوجستية لنزع سلاح حركة حماس، والسماح لعناصر من الشرطة في غزة بالتوجه إلى مصر لتلقي التدريب، والتحضير لنشر "قوة دولية لتحقيق الاستقرار"، بالإضافة إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع بين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وهو اتصال وصفه مصدر في "مجلس السلام" بأنه كان "بناءً وإيجابياً". وأشار المصدر إلى أن المجلس يتوقع من إسرائيل تحويل التزاماتها إلى إجراءات عملية، مضيفاً: "لقد أوضحنا توقعاتنا من إسرائيل بشكل جلي".