تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها وتعلن الأولويات

في خطوة وُصفت بأنها "محورية" على طريق استقرار القطاع وإعادة إعماره، بدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عملها رسمياً برئاسة المفوض العام علي شعث، عقب عقد اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، الخميس المنصرم، وأكدت اللجنة، في بيان، على أن "الإدارة التكنوقراطية الانتقالية الجديدة أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعقدت اجتماعها الأول لإطلاق ولايتها المتمثلة في تولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح".

وأشار شعث إلى أن "إنشاء اللجنة الوطنية يمثل لحظة مفصلية في الجهد الجماعي لتحويل فصل مأساوي إلى بداية جديدة"، مضيفاً: "هذه لجنة فلسطينية، أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، وبمباركة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة لا تتعلق بالبنية التحتية فقط، بل بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام العادل والمستدام".

وأوضح البيان أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات الفلسطينية والخبراء القطاعيين الذين جرى تعيينهم لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهم: عبد الكريم عاشور مفوض الزراعة، عمر الشمالي مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية، عائد أبو رمضان مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة، جبر الداعور مفوض التعليم، بشير الريس مفوض المالية، عائد ياغي مفوض الصحة، سامي نسمان مفوض الداخلية، عدنان أبو وردة مفوض العدل، أسامة السعداوي مفوض الأراضي والإسكان، هناء الترزي مفوضة الشؤون الاجتماعية، وعلي برهوم مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية، على أن يتم الإعلان عن تعيينات إضافية خلال الأسابيع المقبلة".

وشدد البيان على التزام اللجنة بـ"إرساء الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تشكل أساس الكرامة الإنسانية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة"، مؤكداً أن اللجنة ستعمل "وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية"، وتسعى إلى "بناء اقتصاد منتج قادر على استبدال البطالة بالفرص للجميع"، وأنها "تتبنى السلام وتسعى من خلاله إلى تأمين الطريق نحو الحقوق الفلسطينية الحقيقية وتقرير المصير".وأشار البيان إلى أنه، وفي أول إجراء رسمي له، اعتمد شعث ووقّع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، الذي أكد ولايتها ومبادئ عملها، وجاء فيه أن اللجنة، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترمب، "تكرّس عملها لتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى أساس لازدهار فلسطيني دائم".