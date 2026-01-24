تقرير: واشنطن تضغط على بوليفيا لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله وحماس "جماعات إرهابية"

تسعى الولايات المتحدة إلى دفع الحكومة البوليفية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ، وحركة حماس "جماعات إرهابية"، ولطرد عناصر إيرانية يشتبه في ضلوعها بأنشطة تجسس من أراضيها، وبحسب ما ذكره مصدران مطلعان. فيما ذكر مصدر منفصل أنه "عقب عملية احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، سارع مسؤولون أميركيون للضغط على حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز لتقليص التعاون الاقتصادي والأمني بين كاراكاس وطهران". وظلت فنزويلا وإيران على مدى سنوات حليفتين مقربتين.

ورداً على طلب للتعليق، قالت وزارة الخارجية البوليفية: "لا يوجد حتى الآن موقف محدد بشكل كامل بشأن هذه المسألة". ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق، في حين أحجمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي غير المعلن في إطار مسعى أوسع لواشنطن لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في أميركا اللاتينية، وتقليص نفوذ خصومها في المنطقة. ويرجع ذلك جزئياً إلى ما وصفه مسؤولون أميركيون بـ"بيئة مكافحة التجسس المتساهلة"، فضلاً عن الموقع المركزي للبلاد على حدود عدة دول أخرى، والتي يعتقد أن بعضها عانى من محاولات لـ"حزب الله" لتنفيذ مخططات في السنوات القليلة الماضية.