في قراءة استراتيجية حملت دلالات سياسية وأمنية لافتة، رسم الباحث في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور عنان وهبي، ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، واضعاً خطوطاً عريضة لتحولات الإقليم وصراعاته. وخلال لقاء خاص بثته قناة "i24NEWS" العربية أجراه مع أدهم حبيب الله ، لم يكتفِ وهبي بتشخيص المشهد الراهن، بل قدّم تصوراً للمقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه أبرز ملفات المنطقة الساخنة، بدءاً من تآكل التحالفات التقليدية مع واشنطن، مروراً باستراتيجيات استهداف الداخل الإيراني، وصولاً إلى تصاعد التنافس مع أنقرة ومستقبل الساحتين اللبنانية والسورية.

نهاية حقبة "سايكس بيكو" وجذور التحول الإقليمي

يرى د. عنان وهبي أن الشرق الأوسط يقف اليوم في قلب مرحلة "انتقال" تاريخية وجذرية، تُطوى معها صفحة نظام "سايكس بيكو" الذي حكم التوازنات الإقليمية لنحو قرن من الزمان، لصالح ولادة ترتيب سياسي وأمني واقتصادي جديد.

ويُرجع الباحث الجذور الفعلية لهذا الزلزال الجيوسياسي إلى حرب الخليج الأولى وما تلاها من انهيار نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معتبراً تلك اللحظة نقطة الانطلاق لتفكك البنى التقليدية في المنطقة، مروراً بموجات الربيع العربي، وصولاً إلى المحطة السورية التي يصفها بـ"مفتاح السيطرة الجيوسياسية" في الشرق الأوسط.

واشنطن والجيل الصاعد.. هواجس إسرائيلية من تآكل الدعم

على صعيد التحالفات الدولية، دقّ الباحث الأمني ناقوس الخطر بشأن مستقبل العلاقة مع الحليف الأمريكي، محذراً من أن الجيل الصاعد في الولايات المتحدة يُظهر تراجعاً ملحوظاً في التعاطف والدعم لإسرائيل، وهو متغير ديموغرافي وسياسي سيُلقي بظلال سلبية ثقيلة على الأمن القومي الإسرائيلي مستقبلاً.

وفي ضوء توجه الإدارة الأمريكية نحو مراجعة حزم المساعدات العسكرية، كشف وهبي عن توجه إسرائيلي متسارع نحو تعزيز التصنيع العسكري المحلي وتخصيص استثمارات ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، أشار إلى صعود القطب الأوروبي — ممثلاً بألمانيا وبريطانيا — كقوى فاعلة ينبغي مراقبة تحركاتها بدقة لملء أي فراغ قد ينجم عن إعادة تموضع أمريكي محتمل في الإقليم.

إيران: نقل المعركة إلى الداخل وحتمية السقوط

وفي تقييمه للمواجهة المفتوحة مع طهران، أكد وهبي أن المشروع الإقليمي الإيراني يعيش حالة من الانحسار والتراجع، لا سيما بعد خسارة ورقة النفوذ في سوريا. ورأى أن أي جولة تصعيد قادمة لن تقتصر على الضربات الجوية أو العسكرية الخارجية فحسب، بل ستتركز على تحريك الشارع الداخلي الإيراني وتفجير التناقضات القومية والعرقية في البلاد — عبر استثمار ملفات الآذريين والأحواز والأكراد — معتبراً أن سقوط النظام بات نتيجة حتمية في حال استمرار طهران في سياسة التعنت. كما أشار اللقاء إلى دلالات "اتفاق مكة" ومحاولات بعض الأطراف الإقليمية لجم حرية العمل العسكري الإسرائيلي وتقييد حركته.

تركيا على رأس قائمة المخاطر.. والورقة الكردية تتحرك

في تحول لافت في ترتيب الأولويات الأمنية، وضع وهبي تركيا في صدارة المخاطر والتحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل، موضحاً أن طموحات أنقرة التوسعية وهيمنتها المتصاعدة في شرق البحر المتوسط، وتمددها في ملفات سوريا والصومال، تجعل منها خصماً استراتيجياً يهدد المصالح المشتركة لكل من إسرائيل ومصر واليونان.

وفي سياق متصل، لفت الباحث إلى أن الملف الكردي بدأ يتحرك في الإقليم بشكل تلقائي ومدعوم في آنٍ معاً، مستنداً إلى تطلعات قومية وتاريخية راسخة، وهو ما يثير حالة من الهلع المشترك لدى كل من أنقرة وطهران من تداعيات هذا الحراك على أمنهما الداخلي.

لبنان: السلام المشروط وحدود الليطاني

وحول الجبهة الشمالية، اعتبر وهبي أن المصالح العليا للدولة اللبنانية تلتقي موضوعياً مع خيار الانخراط في مسار السلام الإقليمي والاتفاقيات الإبراهيمية، شريطة استعادة سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله ودمجه تحت إمرة الجيش اللبناني.

إلا أن الباحث شدد على أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية ترى في استمرار الضغط الميداني والعمليات العسكرية في جنوب لبنان ضرورة لا غنى عنها لفرض ترتيبات أمنية صارمة، تضمن إبعاد التهديد وتأمين الحدود الشمالية انطلاقاً من معادلة نهر الليطاني.

سوريا: اعتراف بـ"الخطأ الاستراتيجي" وتشكيك في بقاء الشرع

وفي قراءة نقدية جريئة، أقرّ د. عنان وهبي بأن سقوط النظام السوري السابق شكّل خطأً استراتيجياً من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، مشبّهاً إياه بالخطأ التاريخي المتمثل في إسقاط نظام صدام حسين؛ إذ أفضى الفراغ الناتج عنه إلى حالة من الفوضى فتحت الأبواب أمام تمدد النفوذ الإيراني الكامل لاحقاً.

أما فيما يتعلق بالمشهد السوري الراهن، فقد استبعد الباحث استمرار أحمد الشرع في سدة الحكم لفترة طويلة، مرجعاً ذلك إلى افتقاره للشرعية الداخلية والخارجية الكافية، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار الداخلي والرفض الإقليمي الواسع. واختتم وهبي قراءته بالإشارة إلى تراجع النفوذ السياسي والمالي لدولة قطر على الساحة الإقليمية في المرحلة المقبلة.