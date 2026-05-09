وزير الخارجية الإيراني: "التصعيد الأميركي الأخير يضعف مسار الدبلوماسية"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن "النهج الأميركي الهدام يقوض مسار الدبلوماسية"، وشدد على أن"التصعيد الأخير للقوات الأميركية في محيط مضيق هرمز، والإجراءات المتعددة التي اتخذتها في خرق وقف إطلاق النار، زادت الشكوك بشأن نيات الطرف الأميركي وجديته في المسار الدبلوماسي"، حسب ما نقلت وكالة "إيسنا"، اليوم السبت.

وأكد في بيان نشره على حسابه في "إكس" أمس الجمعة، أنه "كلما طرح حل دبلوماسي تقدم أميركا على مغامرة عسكرية متهورة"، في إشارة إلى تعرض إيران لهجومين عسكريين كبيرين أثناء التفاوض مع الولايات المتحدة، أولهما من قبل إسرائيل حليفة واشنطن في يونيو/حزيران 2025، ما أطلق حرباً امتدت 12 يوماً، والثاني مشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي أواخر فبراير/ شباط المنصرم .

جاءت انتقادات عراقجي بعد اشتباك اندلع ليل الخميس المنصرم بين القوات الأميركية والإيرانية في مضيق هرمز، الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين.