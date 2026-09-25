أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من عناصر الجناح العسكري لحماس هذا الأسبوع في غارات جوية على مدينة غزة. الأول، حسن محمود صيام، الذي وُصف بأنه قائد في الجناح العسكري للحركة، قُتل الأربعاء المنصرم، والعنصر الثاني من حماس، وهو أدهم صبحي زيارة، فقد قُتل في اليوم السابق في غارة أخرى على المنطقة نفسها.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد تسلل صيام إلى الأراضي الإسرائيلية خلال هوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وخلال الحرب، كما أنه كان متورطًا أيضًا في احتجاز أربعة رهائن في قطاع غزة: أميت سوسانا، وكيث سيجل، وأفيفا سيجل، ودافنا إلياكيم. وأكد الجيش الإسرائيلي على أن العنصرين كانا يخططان لشن هجمات ضد جنود ومدنيين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتهما في جهود إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس"، وتابع أنهما تورطا في شن هجمات على القوات الإسرائيلية وزرع عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر"، ووفقًا للبيان العسكري، تم القضاء على الرجلين من الجو "للقضاء على الخطر الذي كانا يمثلانه".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اتخاذ تدابير قبل الضربات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية. وأضاف الجيش أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاقية القائمة، وستواصل التصدي لأي تهديد مباشر.