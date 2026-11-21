أعلنت البحرين، اليوم السبت، أن هجوماً إيرانياً استهدف منشأة صناعية مدنية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها واندلاع حريق، دون وقوع إصابات. ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط، عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في شهر فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية، في تدوينة على منصة "إكس"، أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق، دون تقديم تفاصيل حول موقع المنشأة أو طبيعتها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حذرت الوزارة السكان من تهديد محتمل، وحثتهم على الانتقال إلى أقرب موقع آمن، دون توضيح طبيعة هذا التهديد.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين -التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية- أعلنت عن اعتراضها لعدة هجمات جوية إيرانية خلال الأسبوع الماضي. كما تعرضت دول خليجية عربية لهجمات متكررة من جانب طهران منذ اندلاع الحرب.