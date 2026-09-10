مسؤولون كبار في إدارة ترامب يحذّرون: حرب إيران قد تستمر حتى نهاية ولايته

أفاد تقرير اليوم (الخميس) في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، أثاروا أمامه في محادثات مغلقة في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات إمكانية أن الحرب مع إيران قد تستمر طوال فترة ولايته المتبقية، بل وحتى بعد يوم التنصيب في يناير 2029.

أكد المسؤولون الكبار أن طهران قادرة على الاستمرار في مقاومة الضغط العسكري والحصار البحري. هذه التصريحات تتناقض تمامًا مع تصريح ترامب العلني للصحفيين أمس، حيث ادّعى أن الحرب ستنتهي "فورًا" بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى بعد حوالي شهر ونصف في نوفمبر القادم، "لأنهم (إيران) لا يستطيعون الصمود أكثر".

الحملة، التي تدخل شهرها السابع وأودت بحياة 18 جنديًا أمريكيًا، تخلق ضغطًا كبيرًا على موارد الجيش وتعطل سوق النفط العالمي في الطريق إلى انتخابات الرئاسة عام 2028. رغم رغبة ترامب في إنهاء سريع للقتال، تواصل الإدارة ممارسة الضغط الاقتصادي وفرض حصار أطلق عليه وزير الخزانة سكوت بَسِنت اسم "عملية النبذ الاقتصادي".

في الأسبوع الماضي امتنع نائب الرئيس جي. دي فانس عن تعريف المواجهة كـ"حرب" وأوضح للصحفيين: "سيكون من غير المسؤول أن نرسم استراتيجيتنا وجدولنا الزمني لصالح أمة إيرانية لا تستطيع ببساطة احترام التزاماتها، ولا تستطيع التوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية".

أول أمس دمرت الولايات المتحدة خمس ناقلات إيرانية بعد أن أطلقت طهران صواريخ باتجاه سفن حربية أمريكية، ووزير الدفاع لويد أوستن قد مدّد بالفعل بعض انتشار القوات في المنطقة حتى عام 2027.

في الوقت نفسه، يخطط البنتاغون لتمديد وجود وحدات الدفاع الجوي من بين حوالي 50,000 جندي متمركزين في منطقة الخليج إلى أجل غير مسمى، ويستعد لإرسال وحدة مشاة البحرية الثالثة في الخريف القادم إلى جانب جولات تناوبية لأسراب طائرات القتال من نوع F-16.