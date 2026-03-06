قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر في بيان، اليوم الجمعة، إن "النظام الإيراني استهدف 12 دولة مختلفة، وأنه يواصل تعمد استهداف المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط".وأشار إلى أن "القوات الإيرانية أطلقت الليلة الماضية 7 طائرات مسيّرة هجومية على أحياء سكنية مدنية في البحرين، مشدداً على أن "هذا الأمر غير مقبول، ولن يمر دون رد".

وأضاف"الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين للتعامل مع التهديدات التي تستهدف الأبرياء في أنحاء المنطقة".

وفي السياق قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون في بيان، اليوم الجمعة، إن "نحو 24 ألف مواطن أميركي عادوا بأمان إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير/شباط المنصرم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأميركيين الذين انتقلوا إلى دول أخرى أو الذين غادروا المنطقة وما زالوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة."، وأضاف،"وزارة الخارجية تواصل توفير رحلات جوية مستأجرة وخيارات نقل برية لمساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة، موضحاً أن عدة رحلات أعادت بالفعل مئات الأميركيين إلى الولايات المتحدة، مع جدولة رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة بحسب ما تسمح به الظروف الأمنية".