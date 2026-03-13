"دمار وشظايا زجاج": 58 مصابًا جراء صاروخ ايراني بمجمع سكني في الزرزير

ليلة بيضاء أخرى مرت على سكان الشمال: صاروخ أُطلق خلال الليل (الجمعة) أصاب مجمعًا كنيا يضم أربعة منازل خاصة في بلدة زرزير القريبة من الناصرة. أصيب شخصان بجروح متوسطة وأصيب 56 آخرون بجروح طفيفة جدًا نتيجة شظايا الزجاج. تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مستشفيات الشمال، بالإضافة إلى 15 مصابًا بحالات هلع.

كما ذُكر، تضرر منزل واحد بشكل كبير، وتضررت باقي المنازل المجاورة من قوة الانفجار وشظايا الصاروخ الذي أُطلق من إيران. بالقرب من مكان السقوط دُمرت إسطبلات خيول بالكامل، وعُثر في المكان على مهر وقد فارق الحياة.

MADA SPOKEMAN

27A

27A

من المركز الطبي العيمك التابع لمجموعة كلاليت أفيد أنه "في حدث متعدد الإصابات نتيجة السقوط في زرزير تم استقبال 30 مصاباً في المركز الطبي العيمك، 15 طفلاً و15 بالغاً، منهم اثنان بحالة متوسطة - بقوا للعلاج بالمستشفى، والباقون بحالة طفيفة، يتلقون العلاج في قسم الطوارئ للبالغين والأطفال".

من مستشفى رمبام أفادوا: "من موقع الحادث في الزرازير نُقل إلى رمبام 28 مصاباً، منهم 12 طفلاً، جميع المصابين حالتهم طفيفة ومعظمهم يعانون من صدمات نفسية."

المسعف في نجمة داوود الحمراء، عيران عابو، قال: "عندما وصلنا إلى المكان رأينا دماراً في عدد من البيوت وقطع زجاج متناثرة. في المكان رأينا امرأة تبلغ من العمر 34 سنة تعاني من إصابة في الظهر بسبب شظايا وحالتها وُصفت بالمتوسطة، وفتاة تبلغ من العمر 17 سنة أُصيبت بجروح طفيفة جراء قطع الزجاج. قدمنا لهما علاجاً طبياً متقدماً ونقلناهما إلى المستشفى. طواقم إسعاف إضافية من نجمة داوود الحمراء تتواجد حالياً في الموقع وتقدم العلاج لعدد من المصابين بالهلع".

أضاف قائد الحدث من سلطة الإطفاء والإنقاذ، رئيس الشعلة شاي دافيد: "وصل رجال الإطفاء الأوائل إلى الموقع وحددوا وجود دمار كبير وفوضى في المكان. بدأت فرق الإطفاء فورًا بعمليات البحث عن العالقين وإنقاذهم من المنازل، إلى جانب التعامل مع الحريق الذي اندلع في الساحة. تم إخلاء عشرات المصابين من المكان، من بينهم امرأة أصيبت بجراح متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة وهناك من أصيبوا بحالات هلع".