أُلقي القبض على جندي فاي من الخدمة العسكرية، اليوم الجمعة، جاء إلى مركز شرطة كريات جات لتقديم شكوى ضد جيرانه، وأمر المفوض داني ليفي بالتحقيق في الحادثة. وبعد ممارسة ضغوط، أُفرج عن المنشق. في غضون ذلك، أُلقي القبض على طالبين من مدرسة "بني عليا" الدينية (يشيفوت) لعدم امتثالهما لإرشادات مكاتب التجنيد، ونُقلا إلى السجن العسكري. وقد ألقت شرطة المرور القبض عليهما على الطريق السريع رقم 6 أثناء محاولتهما إيقاف سيارة متجهة إلى الحي الذي يرغبان في السكن فيه، ثم نُقلا إلى الشرطة العسكرية.

وعقب ذلك، صرّح فصيل القدس بأنه من المتوقع تنظيم مظاهرات عنيفة من قبله في جميع أنحاء البلاد. وقد وصل عشرات المتظاهرين بالفعل إلى مركز شرطة كريات جات ويحاولون اقتحامه.

في الوقت نفسه، أمرت جماعة بلزا الحسيدية جميع المتطوعين في الشرطة، وكذلك أولئك الذين هم في طور التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي، بالمشاركة في اجتماع طارئ يُعقد مساء السبت.

في محاولة لتهدئة الوضع مع الحريديم، يروج المفوض داني ليفي لمبادرة تنص على أنه "لن يتم اعتقال أي شخص يأتي إلى مركز الشرطة بمبادرة منه". وقد أفاد بذلك مراسلانا آري كالمان ولي عياش الأسبوع الماضي. وتهدف هذه الخطة، التي يجري صياغتها، إلى التعامل مع الفارين من الخدمة العسكرية، في محاولة لتخفيف التوترات مع الحريديم وتشجيعهم على تقديم الشكاوى وتلقي الخدمات دون خوف من الاعتقال.

وبحسب الخطة، لن يتم احتجاز أو نقل أي فار من الحريديم يأتي إلى مركز الشرطة بمبادرة منه، سواء لتقديم شكوى أو لتلقي الخدمات الشرطية، إلى الشرطة العسكرية. أما إذا صادف ضابط شرطة نفس الفارّ مصادفةً أو أثناء قيامه بعمل روتيني، فسيتم احتجازه ونقله إلى الشرطة العسكرية وفقًا للإجراءات المتبعة.