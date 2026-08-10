أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الاثنين، 10 أحكام بالإعدام بحق كلثوم أكبري، المعروفة إعلاميًا بلقب "الأرملة السوداء"، بعد إدانتها بارتكاب سلسلة جرائم قتل على مدى نحو 20 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تبلغ أكبر من العمر 56 عامًا، وقد اعترفت بعد توقيفها قبل نحو عام بقتل زوجها وعدد من الرجال الآخرين، معظمهم من كبار السن، في جرائم ارتُكبت وفق أسلوب متشابه.

نمط متكرر في الجرائم

ووفق التحقيقات، كانت أكبري تدخل في زيجات مؤقتة مع رجال مسنين، ثم بعد فترة قصيرة من العيش معهم كانت تجبرهم على تناول أدوية، أو تضعها في المشروبات التي تقدمها لهم.

وكان أحد ضحاياها رجلًا يبلغ من العمر 82 عامًا، تزوجها بزواج مؤقت مقابل مهر قدره 5 مليارات ريال إيراني.

وبحسب الرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، بدأ الرجل يشعر بالخطر وأخبر أبناءه من زواج سابق بأن زوجته تجبره على تناول أدوية لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب، وأنه كان يشعر بقرب الإغماء بعد تناول المشروبات التي تعدها له.

وبعد أيام، توفي الرجل، ما دفع أبناءه إلى إبلاغ السلطات المحلية.

لماذا 10 أحكام إعدام؟

وأعلنت السلطة القضائية في محافظة مازندران إصدار 10 أحكام إعدام منفصلة بحق أكبري، رغم اعترافها بقتل عدد أكبر من الضحايا.

ويرتبط تعدد الأحكام، وفق التقارير الإيرانية، بالقانون الذي يسمح لعائلات ضحايا القتل بالتوصل إلى تسوية مع المدان، والتنازل عن تنفيذ حكم الإعدام مقابل الحصول على دية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إحدى عائلات الضحايا توصلت بالفعل إلى اتفاق مع أكبري، بينما أبدت عائلات أخرى استعدادها لقبول الدية، في طلب ستنظر فيه المحكمة بعد تجميد أصول وممتلكات المدانة.

وتقول السلطات إن أكبر اعترفت بقتل 12 رجلًا، بينهم زوجها، فيما تعود الجرائم المنسوبة إليها إلى فترة امتدت لنحو عقدين.