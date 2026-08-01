في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، أبلغت سوريا السلطات العراقية برصد تحركات لجماعات موالية لإيران قرب الشريط الحدودي بين البلدين، محذرة من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية سيقابل برد مباشر، بحسب مصدر سياسي عراقي تحدث لـ"العربية".

وأوضح المصدر أن دمشق تواصلت مع مسؤولين في بغداد بشكل مباشر، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ أي عمليات عسكرية تستهدف سوريا، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

وفي السياق ذاته، نقلت "العربية" عن مصدر رسمي أردني أن عمّان وجهت رسالة مماثلة إلى الحكومة العراقية، أكدت فيها أنها ستستهدف الجماعات الموالية لإيران إذا تعرضت الأراضي الأردنية لأي هجمات تنطلق من العراق.

وأضاف المصدر أن الأردن أبلغ بغداد بامتلاكه معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخططات لجماعات موالية لإيران لاستهداف الأراضي الأردنية، مشدداً على أن المملكة سترد عسكرياً على أي اعتداء، وتتوقع من السلطات العراقية اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تلك الجماعات من تهديد أمنها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من مخاوف بشأن امتداد التوتر إلى دول الجوار.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، الخميس، إحباط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ بنجاح ومنعت وصولها إلى أهدافها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".