فيديو إيراني يشعل مواجهة التهديدات بين طهران وواشنطن :"أين نقتل ترامب؟"

في تصعيد جديد للتوتر بين طهران وواشنطن، بثّت وكالة "فارس" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يحمل عنوان: "أين نقتل ترامب؟"، ونشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُزال النسخة التي كانت متداولة على منصة "إكس"، فيما ظل متاحاً عبر قنوات أخرى، من بينها "تلغرام".

ويتضمن الفيديو ما يزعم أنه مسار الموكب الذي يسلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقر إقامته في "مارالاغو" بولاية فلوريدا، مع الإشارة إلى أحد الجسور بوصفه ثغرة أمنية محتملة يمكن استهدافها. إلا أن المسار المعروض لا يتطابق مع الخرائط المتاحة للعموم، كما أن المعلومات المتداولة تفيد بأن ترتيبات تنقل ترمب في فلوريدا خضعت لتعديلات منذ يناير 2026، عقب اكتشاف جسم مشبوه في أحد المطارات.

ويأتي نشر هذا المقطع في سياق تصاعد الخطاب الإيراني الداعي إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته الرسمي في 28 فبراير/شباط المنصرم. وكان ترامب قد صرّح، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في أنقرة الأسبوع الماضي، بأن إيران تضعه في صدارة قائمة أهدافها للاغتيال. وفي المقابل، توعّد عبر منصة "تروث سوشيال" بردّ عسكري واسع، مؤكداً أن آلاف الصواريخ وُضعت في حالة استعداد لاستهداف إيران إذا أقدمت على أي تحرك عدائي.