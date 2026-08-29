إسرائيل: جلعاد أردان يناقش التحالف مع يارون زليخا ويواصل اتصالاته مع بيني غانتس

أكد جلعاد أردان، رئيس حزب الوحدة، اليوم السبت، أنه يجري محادثات مع يارون زليخا، رئيس الحزب اقتصاد، بشأن تحالف انتخابي محتمل. وتأتي هذه الاتصالات بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بالفعل مع بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، في إطار محاولات إعادة تشكيل "الكتلة الثالثة" قبل انتخابات عام 2026.

وقال أردان في فعالية عامة: "الشراكة مع يارون زليخا وحزب اقتصاد مطروحة بالتأكيد". وأشاد تحديدًا بالبرنامج الاقتصادي الذي يتبناه زليخا لمكافحة غلاء المعيشة في إسرائيل. وأضاف: "لقد جرت بالفعل اتصالات بيننا، وسنعمل على تسريعها، بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع أحزاب أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقديم أنفسنا للجمهور كقوة سياسية موحدة".

المخاطر كبيرة بالنسبة لهذه الأحزاب: فبحسب آخر استطلاع رأي أجرته القناة الثانية عشرة، لا يزال حزب إردان دون عتبة الـ 3.25% الانتخابية، شأنه شأن العديد من الأحزاب الأخرى التي يُحتمل أن تُشكّل الكتلة الثالثة.

وكشف إردان أيضًا أنه التقى بيني غانتس مرتين. ورغم اختلاف وجهات النظر حول القضايا الدبلوماسية، إلا أنه يدّعي أنه يتشارك معه عدة أولويات: تشكيل "حكومة صهيونية واسعة"، وإقرار قانون يُلزم جميع المواطنين بالخدمة الوطنية، وإصلاح القضاء على أساس توافق واسع.

اجتمع الزعيمان هذا الأسبوع في منزل غانتس واتفقا على مواصلة مباحثاتهما. وفي الوقت نفسه، أطلق غانتس حملة لتوحيد الكتلة الثالثة، داعيًا إلى تشكيل حكومة واسعة مستقلة عن الأحزاب الحريدية والعربية.

بالنسبة لهذه الأحزاب الصغيرة، يبدو التحالف الآن أحد أهم السبل لتجنب تشتت أصواتها دون عتبة الـ 3.25% الانتخابية.