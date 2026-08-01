كيف تخطط واشنطن لإضعاف إيران؟ تقرير يكشف استراتيجية جديدة لترامب

أوصى تقرير أعدّته مراكز أبحاث أميركية متخصصة في الأمن والسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر تشديد العقوبات وفرض حصار بحري متواصل على موانئها، في خطوة تهدف إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط الداخلي على القيادة في طهران.

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز" نقلاً عن مصادر دبلوماسية أميركية، فإن التقرير جاء ثمرة سلسلة من المناقشات شارك فيها مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والبنتاغون، ووزارة الخارجية، إلى جانب خبراء في مؤسسات بحثية تُعد من أبرز الجهات الاستشارية للإدارة الأميركية.

ويرى معدّو التقرير أن استراتيجية "الخنق الاقتصادي" أكثر جدوى في المرحلة الحالية من خيار تسليح جماعات المعارضة الإيرانية، في ظل الانقسامات التي تعانيها تلك الجماعات، وضعف قدرتها على تشكيل تهديد فعلي للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح التقرير أن الجمع بين الحصار البحري والعقوبات المشددة واستهداف مصادر دخل النظام الإيراني قد يؤدي إلى تسريع تراجع العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضغوط الشعبية، بما قد يفاقم الخلافات داخل مؤسسات الحكم في إيران.

كما أوصى التقرير، في حال اعتماد خيار الحصار البحري، بالإبقاء عليه لمدة لا تقل عن شهر، وعدم رفعه استجابة لإشارات إيرانية أولية بشأن التفاوض أو تقديم تنازلات جزئية، بهدف ضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير الاقتصادي والسياسي.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد التقرير إمكانية تقديم دعم عسكري لبعض جماعات المعارضة مستقبلاً، لكنه اعتبر أن هذا الخيار ينبغي أن يرتبط بتطورات داخلية، مثل اتساع الاحتجاجات أو حدوث انقسامات داخل النظام، محذراً من أن تسليح المعارضة في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تسرب الأسلحة إلى السوق السوداء أو تحول تلك الجماعات إلى عبء على واشنطن دون تحقيق نتائج ملموسة.

ودعا التقرير أيضاً إلى توسيع العقوبات لتشمل الشركات والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى الكيانات الأجنبية التي تواصل التعامل معه، بهدف تقويض قدرته على تمويل أنشطته العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه التوصيات في وقت تدرس فيه واشنطن، وفق التقرير، خيارات إضافية تشمل استهداف البنية التحتية الإيرانية، مثل الجسور ومحطات الكهرباء وشبكات النقل، إلى جانب تشديد الضغوط على القدرات اللوجستية للحرس الثوري في منطقة مضيق هرمز، في إطار استراتيجية تهدف إلى دفع طهران نحو التفاوض بشروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.