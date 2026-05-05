إيران تتجاوز الخليج: ممرات باكستانية جديدة تعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية

في ظل التوترات الإقليمية والقيود المتزايدة على الملاحة، تتحرك إيران لتقليص اعتمادها على المسارات التقليدية عبر الخليج، من خلال تفعيل ممرات برية جديدة مع باكستان. هذه الخطوة، التي تحمل أبعادًا لوجستية وجيوسياسية، قد تعيد تشكيل تدفقات التجارة في المنطقة وتمنح طهران هامش مناورة أوسع في مواجهة الضغوط.

ستة مسارات جديدة لتأمين سلاسل التوريد

وافقت إسلام أباد على تفعيل ستة مسارات برية لنقل بضائع الترانزيت من موانئها إلى إيران، في إطار تفعيل اتفاقية النقل بين البلدين.

وتربط هذه المسارات موانئ رئيسية—جوادر وكراتشي وقاسم—بالمعابر الحدودية مع إيران، ما يتيح مرور بضائع دول ثالثة عبر الأراضي الباكستانية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا عمليًا في نمط الإمداد الإيراني، الذي اعتمد لسنوات على موانئ الإمارات، خصوصًا في عمليات الترانزيت وإعادة التصدير.

تقليص الاعتماد على الخليج

تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل التوترات حول طرق الملاحة في الخليج، ما دفع طهران للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

ويشير محللون إلى أن الممر الباكستاني يوفر لإيران خيارًا بريًا يقلل من المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية، خاصة في أوقات التصعيد.

كما أن قرب ميناء جوادر من الحدود الإيرانية يمنح هذا المسار ميزة لوجستية، من حيث تقليص زمن النقل وتكاليفه مقارنة بالمسارات التقليدية.

كلفة أقل وزمن أقصر

تقديرات أولية تشير إلى أن المسار الأقصر بين جوادر والحدود الإيرانية يمكن أن يخفض زمن النقل إلى بضع ساعات فقط، مقارنة بساعات طويلة عبر موانئ أخرى.

كما قد تنخفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 50% في بعض المسارات، ما يعزز جاذبية هذه القنوات التجارية الجديدة.

في المقابل، تبقى موانئ كراتشي وقاسم ذات أهمية مكملة، بفضل بنيتها التحتية وقدرتها على الارتباط بشبكات التجارة العالمية.

أبعاد إقليمية أوسع

لا يقتصر أثر هذه الخطوة على إيران، إذ ترى إسلام أباد فيها فرصة لتعويض تعثر مساراتها نحو آسيا الوسطى عبر أفغانستان، عبر استخدام الأراضي الإيرانية كمعبر بديل.

ويعزز ذلك من موقع إيران كمحور جغرافي يربط بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

كما يتقاطع هذا الممر مع مشاريع إقليمية كبرى، مثل الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني ومبادرة “الحزام والطريق”، ما يضفي عليه بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الاستخدام التجاري المباشر.

تحديات التنفيذ: الأمن والبنية التحتية

رغم المزايا، يواجه المشروع تحديات تتعلق بأمن الطرق البرية، وسرعة الإجراءات الجمركية، وجودة البنية التحتية.

كما أن استقرار هذه المسارات يعتمد على الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصًا في جنوب شرق إيران وغرب باكستان.

ويرى خبراء أن نجاح هذه الممرات يتطلب تنسيقًا أمنيًا ولوجستيًا مستمرًا، إلى جانب استثمارات إضافية في البنية التحتية.

ديناميكيات جديدة في سوق النقل

تشير المعطيات إلى أن تفعيل هذه المسارات بدأ بالفعل في خلق ديناميكية جديدة في حركة التجارة، مع تسجيل شحنات تجريبية عبر الممر البري نحو آسيا الوسطى.

كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص زمن الترانزيت وخفض التكاليف التشغيلية، ما قد يعزز تنافسية هذا المسار على المدى المتوسط.

خلاصة: إعادة تموضع استراتيجي تحت الضغط

الخطوة الإيرانية-الباكستانية تكشف عن محاولة واضحة لإعادة تموضع سلاسل الإمداد في ظل بيئة إقليمية متقلبة.

ويرى محللون أن نجاح هذا البديل سيعتمد على استمرارية الاستقرار الأمني، وقدرته على توفير كفاءة لوجستية تنافس المسارات البحرية، ما قد يغير تدريجيًا خريطة التجارة في المنطقة.