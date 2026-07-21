رئيس الوزراء نتنياهو يعقد نقاشًا حول قضية غزة مع مبعوث ترامب | تحديثات مباشرة
تقرير: في إسرائيل يعتقدون أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى عمق جبل الفأس • سجل تصعيد أمني الليلة بجميع أنحاء المنطقة مع موجة أخرى من الهجمات الأمريكية -العاشرة على التوالي- ضد أهداف إيرانية
التصعيد في الشرق الأوسط مستمر: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع اليوم (الثلاثاء) وناقش قضية غزة مع مبعوث ترامب آريه لايتستون. في الجبهة الشمالية، يدعي الجيش اللبناني أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أطلقوا النار بالقرب من قواتنا التي تعمل في مشروع تجريبي في زوتر. ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، قد يؤدي إطلاق النار إلى تأخير تنفيذ المشروع التجريبي.
بأمر من ترامب، فتح القيادة المركزية الأمريكية موجة هجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، للمرة العاشرة على التوالي، ضد أهداف عسكرية داخل إيران. تهدف الهجمات إلى "إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". في إسرائيل يعتقدون أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى عمق جبل الفأس.
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الساعة 21:15 سيمثل بيت هيجسيث أمام أعضاء الكونجرس لأول مرة منذ التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران
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أفادت صحيفة الحدث نقلاً عن مصدر لبناني: سيقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون خطة عمل للمرحلة التي تلي الانسحاب الإسرائيلي خلال اجتماعه مع ترامب. وسيطلب عون من ترامب تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل.
الجيش اللبناني يدّعي: أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار بالقرب من قواتنا العاملة في العملية التجريبية في زوتر. وقد يؤدي إطلاق النار إلى تأخير تنفيذ العملية التجريبية.
نشر أول: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد نقاشاً حول قضية غزة مع مبعوث ترامب أرييه لايتستون
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قال مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس: "قواتنا تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. وأي قرار بشأن إعادة فتح المضيق أو الإبقاء على القيود سيستند إلى أمننا ومصالحنا".
أفادت مصادر في صحيفة الحدث بأن باكستان تسعى جاهدة للضغط من أجل استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
قال الرئيس الإيراني بازاخيان: إن العدو فرض علينا حرباً شاملة بهدف خلق ضغط داخلي وانهيار اجتماعي، وقد دفعه فشله في تحقيق أهدافه في الحرب إلى مواصلة الحوار.
الجيش الأردني: اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ إيرانية كانت موجهة نحو الأراضي الأردنية وأسقطتها. ولم تسفر العملية عن أي إصابات أو أضرار مادية.
إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حماس وتتهمه بالمشاركة في خطف رهائن من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة في جنوب قطاع غزة أسفرت، بحسب بيانه، عن مقتل أسامة كمال شحادة أبو تيم، الذي وصفه بأنه قائد خلية في الجناح العسكري لحركة حماس.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن أبو تيم شارك في هجوم السابع من أكتوبر على كيبوتس نير عوز، وكان من بين المشاركين في خطف نوريت كوبر وعميرام كوبر وألكسندر دانتسيغ.
وأضاف البيان أن أبو تيم واصل، خلال الحرب، قيادة أنشطة تهدف إلى تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، مشيرًا إلى أنه ظل منخرطًا في التخطيط لعمليات حتى الفترة الأخيرة.
قوات دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا غارات جوية إيرانية اليوم
تقرير صحيفة واشنطن بوست: وفقًا لصور الأقمار الصناعية، يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء جدار ترابي ضخم يفصل أكثر من 50% من قطاع غزة الذي يسيطر عليه عن بقية القطاع.
أعلن الجيش اللبناني: بدأنا هذا الصباح بالانتشار في منطقة قرية زوتر
https://x.com/i/web/status/2079457362486743470
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