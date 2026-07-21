التصعيد في الشرق الأوسط مستمر: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع اليوم (الثلاثاء) وناقش قضية غزة مع مبعوث ترامب آريه لايتستون. في الجبهة الشمالية، يدعي الجيش اللبناني أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أطلقوا النار بالقرب من قواتنا التي تعمل في مشروع تجريبي في زوتر. ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، قد يؤدي إطلاق النار إلى تأخير تنفيذ المشروع التجريبي.

بأمر من ترامب، فتح القيادة المركزية الأمريكية موجة هجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، للمرة العاشرة على التوالي، ضد أهداف عسكرية داخل إيران. تهدف الهجمات إلى "إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". في إسرائيل يعتقدون أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى عمق جبل الفأس.

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