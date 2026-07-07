بعد الهجمات في هرمز: الولايات المتحدة تلغي التصريح لبيع النفط الإيراني

في أعقاب الحوادث في هرمز - أعلنت الولايات المتحدة هذا المساء (الثلاثاء) أنها تلغي التسهيلات في العقوبات على النفط الإيراني التي تم الاتفاق عليها في إطار مذكرة التفاهم. وقال مصدر أمريكي لوكالة "رويترز": "تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقاً بالنسبة للولايات المتحدة - وستجرُّ عواقب."

في وقت سابق اليوم، تعرضت ناقلة نفط لهجوم في الممرات الملاحية الدولية بمضيق هرمز، حسبما أفادت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وفقاً للتقرير، أصيبت السفينة من جانبها الأيسر أثناء إبحارها باتجاه الجنوب في المنطقة الواقعة شرق مدينة ليما في عمان، واشتعلت فيها النيران نتيجة الإصابة. ومع ذلك، أوضحت السلطات الأمنية البحرية أن الحادث انتهى دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقع الهجوم على الرغم من وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران. الحادث الحالي يهدد بإفساد المفاوضات الجارية بين الدولتين بهدف التوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع العسكري بينهما. في المرات السابقة، تصعيد من هذا النوع أدى إلى أن الرئيس دونالد ترامب أمر بشن هجمات عسكرية ضد أهداف إيرانية.

الخلفية المتوترة في الممرات المائية مستمرة على خلفية رفض طهران إعادة الوضع إلى ما كان عليه والسماح بحرية كاملة لحركة السفن في المنطقة.