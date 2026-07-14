التوترات الأمنية مستمرة: ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم (الثلاثاء) أن لدى إيران قدرة على تتبع الهواتف الخاصة بالقوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.

وفقًا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات، خبراء سايبر وجهات مطلعة على التفاصيل، الحديث يدور عن قوات الجيش وكذلك مقاولين أمريكيين، الذين أصبحوا جزءاً من حملة منسقة للتعقب الهاتفي قبل الحرب مع إيران وخلالها.

كما ورد في التقرير، فإن شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط حظرت طلبات متكررة تُعرف باسم SS7 pings، والتي يمكن أن تكشف عن الموقع التقريبي لهواتف تتجول خارج شبكاتها المحلية. قال خبيرا سيبرانيّا قاما بفحص البيانات لصحيفة "فايننشال تايمز" إن النشاط "يبدو جزءًا من جهد منسّق لتحديد مواقع أجهزة معينة".

"إيران بالتأكيد لديها القدرة على الحصول في الوقت الحقيقي على معلومات فورية ومستمرّة عن مواقع القوات"، قال غاري ميلر، زميل أبحاث كبير في مختبر Citizen Lab، منظمة الرقابة على السايبر، لصحيفة "فايننشال تايمز". وأضاف: "سأكون مندهشًا جدًا إذا لم تكن إيران تستخدم نظام SS7، أو الوصول إلى الشبكات الخلوية في المنطقة، لتتبع المستخدمين الأمريكيين".