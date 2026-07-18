الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أن قواته "استهدفت خلية تابعة لحزب الله كانت تعمل على إطلاق الطائرات المسيرة في تبنيت بجنوب لبنان"، وتابع "رصدت طائرة مسيرة معادية في منطقة قرية تبنيت، كما رصدت خلية من مشغلي الطائرات المسيرة كانت مختبئة بالقرب من المنطقة الأمنية وهاجمتها للقضاء على التهديد الذي تمثله"

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في وقت سابق من، اليوم السبت،عن "سقوط أحد العسكريين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية للجيش بقضاء صور في جنوب البلاد".