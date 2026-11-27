بعد مرور شهر على تصويت الإسرائيليين في 27 أكتوبر/ تشرين الأأول المنصرم، لا يزال بنيامين نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين لم يتمكن الشخص المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بعد من تأمين الأصوات اللازمة لذلك. وفي اليوم الجمعة، اتهم غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار"، حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بعرقلة محادثات تشكيل حكومة وحدة، بهدف الدفع نحو إجراء انتخابات جديدة. وأكد آيزنكوت أنه لا يزال يعتزم تشكيل حكومة قبل انتهاء التفويض الممنوح له.

حصل تكتل نتنياهو على 53 مقعداً، بينما حاز تكتل آيزنكوت على 48 مقعداً، وهو ما يعني أن كلاً منهما لم يصل إلى عتبة الـ 61 مقعداً المطلوبة لتحقيق الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً. أما المقاعد الـ 19 المتبقية فقد ذهبت إلى القائمتين اللتين تقودهما شخصيات عربية، وهما "القائمة العربية الموحدة" (راعَم) و"القائمة المشتركة"، مما يمنحهما دوراً محتملاً في تحديد هوية من سيتولى السلطة.

ويقول آيزنكوت إنه وقّع اتفاقيات ائتلافية مع حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان. كما يسعى للتوصل إلى اتفاق مع حزب "بيحاد" بقيادة نفتالي بينيت. وحتى في حال انضمام بينيت، فإن هذه الأحزاب الأربعة لن تمتلك سوى 48 مقعداً. وقد أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قيادات حاخامية من إحدى الفصائل المكونة لحزب "يهدوت هتوراة" قد مهدت الطريق لإجراء محادثات رسمية مع آيزنكوت؛ إذ إن المقاعد السبعة التي يمتلكها هذا الحزب المتشدد دينياً (الحريديم) سترفع رصيد تكتل آيزنكوت إلى 55 مقعداً. وفي هذه الحالة، قد تتمكن حكومة أقلية من نيل الثقة في الكنيست، وذلك بدعم أو امتناع الأحزاب التي يقودها عرب عن التصويت.

نتنياهو يريد حكومة وحدة.. لكن من سيقودها؟

دعا نتنياهو علناً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن إسرائيل بحاجة إليها لمواجهة التهديد الإيراني. ومن جانبه، يؤيد بينيت أيضاً التوصل إلى اتفاق مع "الليكود"، لكنه يطالب بأن يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً، وفقاً لاتفاق تناوب على المنصب. في المقابل، رفض كل من غولان وليبرمان فكرة تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو.

وصرح آيزنكوت يوم الجمعة بأن الخلاف يتجاوز مجرد مسألة من سيتولى المنصب الأول. وذكر أن الطرفين التقيا خمس مرات خلال أسبوعين، متهماً حزب "الليكود" برفض تقديم تنازلات بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات 7 أكتوبر، وسن قانون للخدمة العسكرية ينطبق على جميع الإسرائيليين، وتحديد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة. وأكد أنه لا يزال منفتحاً على التوصل إلى اتفاق، شريطة أن يبدي "الليكود" استعداداً لتقديم تنازلات.

ماذا سيحدث في السادس من ديسمبر/كانون الثاني الوشيك؟

تنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من ديسمبر، ويمكن للرئيس إسحاق هرتسوغ تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافية. وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة، يحق لهرتسوغ منح الفرصة لمشرع آخر. كما يظل احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا انتهت العملية دون تشكيل حكومة. وإلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية، تظل حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها في منصبها.