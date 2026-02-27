الضفة الغربية: إصابة إسرائيليين اثنين بجروح على يد متطرفين يمينيين

هاجم مسلحون إسرائيليون ملثمون، اليوم الجمعة، فلسطينيين ومدنيين في قرية قصرة قرب نابلس بالضفة الغربية. وأسفر الهجوم عن إصابة مدنيين إسرائيليين اثنين، نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه "حادث خطير"، مؤكدًا إدانته الشديدة لأي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا استمراره في العمل للحفاظ على أمن السكان والنظام في المنطقة.

وتجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات بحث للقبض على المشتبه بهم. كما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وقد حذر مسؤولون إسرائيليون مرارًا من أن الأعمال العدوانية التي يقوم بها متطرفون يمينيون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، من الجيش الإسرائيلي والمدنيين، تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للدولة اليهودية.