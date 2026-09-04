أعرب معارض للنظام الإيراني، في مقابلة أجرتها معه قناة i24NEWS، أمس الخميس، من إيران، عن تشكيكه في إمكانية حدوث انتفاضة شعبية جديدة قادرة على الإطاحة بالحكومة. ووفقًا له، فإن "الزخم الذي كان من الممكن أن يُحدث تغييرًا في الأيام أو الأسابيع التي أعقبت الأحداث السابقة قد تلاشى تدريجيًا". وأوضح "لقد اعتاد الناس على هذا الوضع، ولم يعد أنصار النظام خائفين"، مؤكدًا أنهم "بدأوا يستعيدون السيطرة على الوضع تدريجيًا"

. كما هاجم المعارض أعضاء قوات الباسيج، وهي القوة شبه العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري، والتي يصفها بأنها إحدى الركائز الأساسية للنظام. وفي تصريحات لاذعة بشكل خاص، أكد على أن "المشكلة لا تكمن فقط في السلطات الإيرانية، بل أيضًا في أولئك الذين ما زالوا يدعمونها". ووفقًا له، فإن "النظام يتغذى تحديدًا على هذه القاعدة المسلحة". عندما سُئل عن قدرة الشعب على النزول إلى الشوارع والإطاحة بالنظام، أكد أن هذه المهمة لا يمكن أن تقع على عاتق المواطنين العاديين. وشدد على قوة الدعاية الرسمية، قائلاً إنه "لا يوجد بلد آخر يُضاهي النظام الإيراني في هذا الصدد. كما ذكر أنه يعرف إيرانيين مقتنعين بأن إسرائيل كانت قادرة على إنهاء الوضع لو كان القرار بيدها وحدها، لكن النتيجة تعتمد أيضاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "من الصعب التكهن بما إذا كان هذا النظام سيسقط"، محذراً بشكل خاص من عواقب تسليح الشعب على نطاق واسع. وصرح قائلاً: "أخشى حقاً اندلاع حرب أهلية. إذا تسلح الإيرانيون، فمن يدري أين ستنتهي تلك الأسلحة؟". ويرى أن أي محاولة جادة للإطاحة بالنظام تتطلب جماعات منظمة وهيكلية، قادرة على تولي قيادة البلاد لاحقاً، بدلاً من حركة شعبية عفوية.