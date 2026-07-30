صرّح مصدر مطلع على تفاصيل الاتصالات لقناة i24NEWS اليوم (الخميس) أن المحادثات الجارية في القاهرة بين حماس والوسطاء لم تعد جولة نقاش عادية، بل "لقاء يهدف إلى التوصل لحسم وإغلاق صفقة شاملة". من وجهة نظر الوسطاء ومجلس السلام، الشرط لإتمام الصفقة حازم ولا يسمح بأي تنازلات: لن تُقبَل حالة يتم فيها تفكيك جزء فقط من الأنفاق أو إعادة جزء فقط من الأسلحة، بل يُشترط التفكيك الكامل والشامل لجميع البنى التحتية.

بموازاة ذلك، أفاد مصدر سياسي آخر مشارك في عملية تنفيذ خطة ترامب لغزة أن المناقشات في القاهرة تتقدم على أساس خارطة طريق مفصلة. ووفقًا للخطة، سيتم نقل الصلاحيات تدريجيًا إلى حكومة تكنوقراط، إلى جانب تفكيك وتدمير شامل لجميع الأنفاق، ومخازن الأسلحة، ومرافق التصنيع في القطاع. وعند انتهاء العملية، لن تبقى أي بنية تحتية مسلحة ولن يكون لحماس أي دور - لا في الواجهة ولا وراء الكواليس على غرار نموذج حزب الله.

جميع وسائل القتال، الثقيلة والخفيفة، ستُنقل إلى السيطرة الكاملة للجنة التكنوقراط، بتنسيق ومساعدة قوة استقرار دولية بقيادة جنرال أمريكي من قيادة العمليات الخاصة. ترتكز العملية على مبدأ المعاملة بالمثل وترافقها آلية رقابة وتحقق دقيقة. كما أشار المصدر السياسي، فإن خارطة التنفيذ تترجم خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب بهدف تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة وأمن لسكان إسرائيل.

وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على بدء خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي ستبدأ بمشروع تجريبي في رفح يشمل إنشاء مساكن مؤقتة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيخضعون لفحص دقيق، ودخول "مجلس السلام"، اللجنة التكنوقراطية وقوة التثبيت متعددة الجنسيات (ISF) إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس.

هذا فصل جديد بالنسبة لغزة. استغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى هذه المرحلة، لكن البوصلة طوال الطريق كانت خطة السلام الشاملة للرئيس ترامب لغزة وأهدافها: مستقبل أفضل لسكان غزة وأمن لسكان إسرائيل. خارطة التنفيذ هي الاتفاقية الأولى من نوعها التي تترجم خطة السلام لترامب إلى خطوات عملية.

في المرحلة الأولى، سيدخل مئات الجنود من دول مثل المغرب، كازاخستان وكوسوفو إلى القطاع ويدرّبون قوة فلسطينية محلية سيتم تزويدها بمعدات أساسية لحفظ النظام. في الجيش الإسرائيلي يدعمون الخطوة ويشترطون إعادة إعمار أكثر شمولاً بتفكيك حماس من سلاحها وفقاً لخطة ترامب، مع استبعاد مشاركة دول معادية مثل قطر وتركيا.