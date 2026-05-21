تقرير: الاستخبارات الأميركية ترى أن الجيش الإيراني يتعافى أسرع من التقديرات

أفادت شبكة CNN اليوم (الخميس)، نقلاً عن مصادر مطلعة على التقديرات الاستخباراتية الأمريكية، أن إيران استأنفت جزءاً من إنتاج الطائرات المسيّرة لديها خلال وقف إطلاق النار الأخير.

بحسب التقرير، رصدت الاستخبارات الأمريكية تعافياً أسرع من المتوقع للقدرات العسكرية الإيرانية المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وأفادت أربعة مصادر للشبكة بأن طهران تمكنت من إعادة تنظيم صفوفها بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية لأجهزة الاستخبارات.

تم اقتباس مسؤول أمريكي رفيع المستوى وهو يقول إن بعض التقديرات تشير إلى أن إيران قد تعيد بناء قدراتها الهجومية في مجال الطائرات بدون طيار بشكل كامل خلال ستة أشهر فقط. وقال المسؤول: "الإيرانيون تجاوزوا جميع الجداول الزمنية التي وضعتها أجهزة الاستخبارات لإعادة التنظيم".

بالتوازي، حاول البنتاغون إرسال رسالة مطمئنة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون فرنال، قال لشبكة CNN إن "الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم ولديه كل ما يحتاجه لتنفيذ المهمة في الوقت والمكان الذي يختاره الرئيس".

وقال إن الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على "ترسانة عميقة من القدرات للدفاع عن قواتها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".