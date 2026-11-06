تقرير: شركات الشحن الراغبة في عبور باب المندب تراسل الحوثيين للحصول على تصاريح وتطلب تلقي تنبيهات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن "قادة السفن الراغبين في عبور مضيق باب المندب يستخدمون قناة تواصل عبر البريد الإلكتروني مع جماعة الحوثي -المدعومة من إيران- لضمان سلامتهم أثناء العبور".

وعلى الرغم من أن الحوثيين صرحوا بأن السفن غير المرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل يُسمح لها بالمرور عبر المضيق، إلا أنه بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية في يوليو/تموز، بدأت شركات الشحن بمراسلة الجماعة عبر البريد الإلكتروني للحصول على ضمانات تتعلق بسلامتها.

وتُرسل هذه الرسائل إلى كيان إداري أنشأه الحوثيون في أوائل عام 2024 يُعرف باسم "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، والذي يتولى معالجة الطلبات وإبلاغ المعنيين بإجراءات الحوثيين. وتُظهر رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها "وول ستريت جورنال" تأكيدات من السفن بأن كلاً من السفينة وطاقمها لا تربطهم أي صلات بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. كما تشارك السفن جداولها الزمنية المتوقعة، وتتعهد بالالتزام باللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.

وذكرت الصحيفة -نقلاً عن أفراد من طواقم السفن ورسائل بريد إلكتروني- أن الحوثيين عادةً ما يردون على هذه الرسائل في غضون 24 ساعة.

في إحدى الحالات، منح الحوثيون إذناً لسفينة الحاويات الصينية "تشونغ تشنغ تشانغ لينغ" (Zhong Cheng Chang Ling) -صالحاً لمدة أسبوع- مع توجيهها بإبقاء "نظام التعريف الآلي" (AIS) -الذي يبث هوية السفينة وموقعها وسرعتها ووجهتها- قيد التشغيل طوال فترة العبور. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من السفينة إبقاء القناة 16 (VHF Channel 16) -وهي تردد لاسلكي بحري مخصص دولياً لحالات الاستغاثة- قيد التشغيل.

وتختتم الرسالة الإلكترونية بدعوة للاتصال بالخط الساخن التابع لـ "مركز عمليات الحوثيين البحري" (HOCC) عند الحاجة، وبالاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالمركز لتلقي الأخبار والمستجدات من الحوثيين.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أن التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات البحرية الدولية تنص على عدم قيام السفن بالتواصل مع هذا المركز أو التسجيل لديه، وهو نهج تتبعه العديد من السفن التي تختار عدم التواصل معهم. ومع ذلك، صرح قبطان السفينة "تشونغ تشنغ تشانغ لينغ" (Zhong Cheng Chang Ling) للصحيفة بأن إدارة السفينة طلبت منه التواصل مع الحوثيين كإجراء احترازي إضافي.