التقديرات في إسرائيل: احتمال نجاح المفاوضات مع إيران منخفض جداً

في إسرائيل لا يفاجأون بالمطالب المبالغ فيها لطهران وبالطبع لا يثقون بالإيرانيين. الفهم هو أن ترامب مهتم بالصفقة، ولذلك يدفعون بأن تكون المصالح الإسرائيلية أمام نصب عينيه: ليس فقط النووي، ليس فقط اليورانيوم المخصب - بل أيضا تقييد برنامج الصواريخ، وكذلك حلقات الإرهاب في الشرق الأوسط.

هذا المساء عقد اجتماع أمني مصغر، وبعده اجتمع الكابينت السياسي-الأمني. التقدير في إسرائيل هو أن فرص نجاح المفاوضات منخفضة في ظل مطالب طهران.

بحسب مصادر من داخل باكستان، وعلى خلاف التصريحات العلنية والمطالب المبالغ فيها، فإن الإيرانيين في الواقع أكثر حماسة في المحادثات مع الوسطاء مما يتبين من البيانات الرسمية.

الباكستانيون من جهتهم يحاولون حل العقدة، ورئيس الوزراء الباكستاني تحدث اليوم مع قادة السعودية ومصر في محاولة لإيجاد طريقة للتقريب بين الطرفين.