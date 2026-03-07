إسرائيل : تعطيل طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان بواسطة روبوت بعد أن علقت بشجرة في كريات شمونة

وقع حادث غير مألوف في كريات شمونة، أمس الجمعة، حيث علقت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان بشجرة، وتم تعطيلها بواسطة روبوت تابع للشرطة بينما كانت أجهزة الإنذار تدوي. رُفع الروبوت بواسطة رافعة في عملية هندسية للتعامل مع الطائرة المسيّرة التي علقت بين أغصان الأشجار في شارع رئيسي بالمدينة الشمالية.

بعد عملية معقدة وطويلة استمرت عدة ساعات، أمس الجمعة، تمكن عناصر الشرطة من تعطيل الطائرة المسيّرة وإزالة الخطر. كانت الطائرة، التي عُثر عليها عالقة بين أغصان شجرة عالية، تحمل رأسًا حربيًا متفجرًا يشكل خطرًا مباشرًا على المحيط. تصرف عناصر الشرطة باحترافية وهدوء، مستخدمين وسائل تكنولوجية متطورة، لمنع انفجار غير مُسيطر عليه في قلب حي سكني.

خلال العملية، التي جرت تحت إشراف مستمر من قائد المنطقة الشمالية، المشرف مئير إلياهو، نفّذ عناصر الشرطة مناورة هندسية غير مألوفة. باستخدام رافعة، رُفع الروبوت إلى ارتفاع شاهق حتى وصل إلى نقطة التلامس مع الطائرة المسيّرة. قام الروبوت، الذي كان يُتحكم به عن بُعد، بتعطيل الرأس الحربي المتفجر وهو على الشجرة، ثم أُنزِل بأمان إلى الأرض مع الشحنة المُعطَّلة.

نُفِّذت العملية المعقدة في ظل إغلاق محكم للمنطقة وإغلاق الطريق السريع 90، حيث عملت قوات الشرطة بتنسيق كامل مع جميع أجهزة الطوارئ والأمن. ومع إتمام عملية التعطيل وإخلاء الموقع، زال القلق على السلامة العامة وأُعيد فتح الطرق أمام حركة المرور.

وفي السياق قال قائد المنطقة الشمالية، مئير إلياهو"إن العملية المعقدة التي جرت في كريات شمونة تُعدّ دليلاً إضافياً على احترافية وكفاءة العناصر في المنطقة، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة التهديدات المعقدة. إن تضافر الجهود بين التكنولوجيا المتقدمة والشجاعة البشرية هو ما مكّننا من تحييد التهديد والحفاظ على الأرواح. ستواصل شرطة المنطقة الشمالية العمل في أي مكان وزمان، بعزيمة وإبداع، لضمان أمن سكان الشمال."