إسرائيل استجابت هذا الصباح (الخميس) لطلب الولايات المتحدة - وتعهدت بعدم تنفيذ عملية عسكرية "كبيرة" في لبنان خلال الأسبوعين القادمين، مماثلة للهجوم الذي وقع الليلة الماضية في بيروت. وعلى الرغم من التفاهمات، ستستمر المعارك بوتيرتها المعتادة بالتوازي مع تقدم محادثات التفاوض.

تم اتخاذ القرار في ختام اجتماع الكابينيت الذي عقد مساء أمس، حيث ظهرت خلافات كبيرة حول طبيعة النشاط العسكري مقابل الطلب الأمريكي، حتى تقرر في النهاية الاستجابة لطلب الإدارة.

خلال النقاش في الكابينت، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "القرار بتصعيد العملية في لبنان هو قرار حاسم لمنع وضع تقوم فيه إيران بشراء الهدوء لنفسها في حين يواصل حزب الله سفك دمائنا".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أضاف: "أطالب بأن يسرّع الجيش الإسرائيلي الوتيرة. يجب أن تبدو الضاحية مثل غزة. لبنان دولة ويجب أن تدفع ثمن أفعال حزب الله، يجب تدمير بنيتها التحتية وقطع الكهرباء عنها. لا يجوز السماح لحزب الله بالاختباء وراءهم، يجب أن نغرق لبنان في الظلام حتى يضغط سكانهم عليهم، وسننهي حزب الله".

وزير الطاقة، إيلي كوهين: يجب أن يدفعوا في البنية التحتية، الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية وتقصف منشآت الطاقة ومصافي النفط، وألا تترك لهم الجسور. كفى الاختباء وراء حزب الله". وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال: "حزب الله سيتعلم فقط إذا احتللنا المزيد من الأراضي، يجب التوسع قدر الإمكان والسيطرة على أماكن جديدة".

وزير الخارجية جدعون ساعر شدد على أنه يجب التركيز على حزب الله وليس على لبنان: "المفاوضات مع لبنان هي الخطوة الصحيحة في هذا الوقت. سنمنحهم التحدي بأن يتعاملوا مع حزب الله".

تطرّق الوزراء أيضاً إلى وقف إطلاق النار مع إيران. قال وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم: "مع كل الاحترام لأصدقائنا في واشنطن، من يتلقى الصواريخ هم نحن في القدس وتل أبيب. الإيرانيون لا يفهمون إلا لغة القوة، وإذا توقفنا الآن في منتصف 'زئير الأسد'، فسيفسرون ذلك كضعف".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا، وقف إطلاق النار المؤقت هو جائزة للإيرانيين تتيح لهم إعادة تأهيل أنفسهم. يجب على إسرائيل أن توضح للأمريكيين: من دون رقابة صارمة في فوردو ونطنز، لا توجد صفقة."