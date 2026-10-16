نتنياهو يرد على اتهامات أوباما بأن إسرائيل سرقت أراضٍ فلسطينية:"هذا هو وطننا"

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اتهم فيها إسرائيل بالاستيلاء على "أراضٍ من الناس" وبأنها كانت "مفرطة" في تصرفاتها، في إشارة إلى تعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني على مر تاريخها.

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وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "الشعب اليهودي ليس محتلاً أجنبياً في أرض آبائه وأجداده. تاريخنا ليس مشروعاً استعمارياً، وأرضنا ليست أرضاً مسروقة. هذا هو وطننا". وصف نتنياهو تصريحات أوباما في بلفاست بأنها "تصريح مؤسف"، مؤكداً على "الرابط الذي يجمع الشعب اليهودي بأرض إسرائيل"، ومشيراً إلى اسمها التوراتي "يهودا"، وقال: "من هنا ينحدر اليهود، ونحن مرتبطون بهذه الأرض منذ آلاف السنين".

كما ميّز رئيس الوزراء بين إسرائيل والدول الأوروبية ذات الماضي الاستعماري، قائلاً إن اليهود في إسرائيل ليسوا "كالهولنديين في إندونيسيا... أو البلجيكيين في الكونغو؛ فنحن يهود في يهودا".

وكان أوباما قد أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة له إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، الثلاثاء المنصرم.