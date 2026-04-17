إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن

عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان،أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن فتح مضيق هرمز، وفي رسالة نُشرت على منصة"إكس" صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائلاً: "يُعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك على طول المسار المنسق الذي سبق أن أعلنته منظمة الموانئ والشؤون البحرية التابعة لإيران".

يُعدّ مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، نقطة توتر في التوترات الجيوسياسية بين إيران والقوى الغربية. وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت التهديدات بتعطيل حركة الملاحة البحرية مخاوف الأسواق والدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

يأتي الإعلان الإيراني وسط تصاعد التوترات الإقليمية، على الرغم من تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان. ويهدف إلى طمأنة الرأي العام بشأن حرية الملاحة ومنع أي تصعيد قد يُؤدي إلى مزيد من تعطيل التدفقات التجارية.

مع ذلك، يبقى هذا الانفتاح مرهوناً بمدة وقف إطلاق النار، مما يُبقي بعض الغموض حول كيفية تطور الوضع على المدى المتوسط. في منطقة لا يزال توازنها هشاً، يظل أمن مضيق هرمز على المدى الطويل قضيةً رئيسيةً لاستقرار الاقتصاد العالمي والطاقة.